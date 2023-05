Afip limitó CUIT de empresas por “inconsistencias”

(ADN).- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) limitó la CUIT de 8884 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), al detectar irregularidades vinculadas a su comportamiento tributario. Se trata del 16.5% del universo total de este tipo de sociedades que actualmente es de 53.745 empresas.

Entre las inconsistencias detectadas, se observó que 5093 sociedades no presentan declaraciones juradas determinativas desde enero de 2022, mientras que otras 994 que sí realizaron sus presentaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias no registran en ellas operaciones vinculadas a compras, ventas, ingresos o gastos, al tiempo que tampoco informaron trabajadoras y trabajadores en sus nóminas. También se contabilizaron otras 2797 sociedades que no registran inscripción en impuestos.

En marzo de 2020, senadoras y senadores del Frente de Todos, presentaron un proyecto de ley para suspender por 180 días la inscripción de las SAS. Entre sus fundamentos, los legisladores argumentan que, bajo esta figura, se hace ingresar al derecho societario, un vehículo jurídico irregular con nulo control estatal. También los senadores mencionan “hay verdaderos emprendedores a quien este tipo societario les puede facilitar su actividad empresarial pero con los controles estatales necesarios”.