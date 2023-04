“No aceptar la conciliación obligatoria es delito”

(ADN). – La gobernadora de Río Negro, dijo en Radio Raíces de Viedma, que el rechazo a una conciliación obligatoria “en un hecho inédito” que nunca se dio con ningún gremio y “es un delito porque infringe una ley que dice como se procede en un conflicto laboral de cualquier tipo” y aclaró que “no es un castigo” porque el Estado llama a las partes con vocación de superar el conflicto y “una de las partes lo niega, o sea que no tiene ninguna vocación de arreglar”.

Agregó que “hay mala fe” y se da una situación “muy peligrosa, en parte por la interna del gremio, con posiciones extremas que han tenido algunos actores del sindicato”.

Señaló Carreras que el rechazo a la conciliación obligatoria nos obliga a tomar medidas porque podemos ser denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abre dos caminos: “una multa que está normada y por otro lado se pone en riesgo la personería jurídica” y al tiempo aclaró que en este contexto la ausencia al trabajo “es una falta injustificada que podría terminar con sumario y ante tres faltas el agente puede perder el cargo”.

“Los descuentos se van a realizar y no son negociables, si no hago el descuento me pueden denunciar por incumplimiento de la legislación vigente”.

No es “mi propósito descontar, quiero a los chicos en las escuelas”, dijo Carreras.

Destacó que esta intransigencia también pone en riesgo al trabajador y que “la conducción que no quiere perder el sindicato, está trabajando con una interna muy politizada y en un contexto electoral, donde hay candidatos en las listas de opositores”. Señaló que “me preocupa que los alumnos pierden clase”.

Inflación y reclamos salariales

La gobernadora realizó un análisis del contexto donde la conflictividad tiene su origen en la inflación, con el deterioro salarial y el aumento de la pobreza.

“El sector asalariado sufre el impacto de la inflación, con decrecimiento de la calidad de vida, que causan malestar y una zozobra y que hace difícil la gobernabilidad. Todo esto complejiza”. dijo

Insistió que la solución es seguir con el diálogo, que “protestar es correcto porque hay una situación real, y el malestar que tienen bases son reales”, pero también destacó que el nivel salarial docente está entre los primeros del país y que “nuestras propuestas siempre estuvieron por encima de la inflación, para tratar de resguardar el salario”.

También afirmó que tal como trascendió “no tiene asidero que UnTER resuelva un paro por tiempo indeterminado, que “no tiene antecedente desde el año 95, donde había sueldos atrasados por tres meses” e indicó que hay “una juventud muy militante sin experiencia” porque se cobra en tiempo y forma, con salarios que están entre los mejores del país, se pagan los aguinaldos y nadie cobra en bonos. Este no es el escenario de aquellos años”.

Situación policial

En cuanto a los reclamos que se expresan en el sector policial, señaló que hay una militancia política partidaria, impulsada por “un personaje exonerado de la fuerza, que está asociado a un espacio político que recorre las comisarias buscando el malestar”.

Reconoció que al igual que en otros sectores del Estado, “La policía no está conforme, ante la inflación, y todos quieren más salarios” y reiteró el contexto nacional de recesión.

Se refirió también que el gobierno implementó mejoras en la infraestructura policial y compra de uniformes. Destacó el trabajo policial, mejorando todos los índices del delito, y reconoció que “tenemos delitos de complejidad social, con un raterismo generado en la pobreza”.

“La complejidad social aumenta y afecta a muchos y va junto con el crecimiento de la pobreza, que hace que ciudades que eran tranquilas ahora sean intranquilas”.

La transición

Otro tema abordado por Arabela Carreras fue el próximo período de gobierno en la transición desde el 16 de abril hasta la asunción de las nuevas autoridades.

“Encontré una muy buena provincia, en crecimiento, con obra pública y una población muy bien atendida y la dejo igual” dijo Carreras sobre su gestión, “con otros temas, como la titularización de tierras” y refirió a la necesidad de renovar la propuesta “porque la sociedad cambió desde que empezó Juntos y la pandemia también nos cambió”.

Indicó que en su gobierno se formularon otros aspectos esenciales, “como los proyectos verdes e incorporar el cambio climático a la agenda y un trabajo muy fuerte en adicciones, donde sumamos 28 centros de atención”.

Agregó que dejamos la provincia habiendo pagado todas las deudas, negociamos el plan Castello, de 32 millones de dólares, ya pagamos 16 y tenemos otros 16 para pagar. “Cumplimos y además proyectamos otros aspectos diferenciales”, afirmó la gobernadora.

Indicó que para continuar hay que transmitir a la población la nueva propuesta muy amplia construida por Alberto Weretilneck, primero el 16 de abril con el voto y luego “tengo el desafío de gestionar en una larga transición que nos obligará a pensar modos distintos de gestión con un gobernador muy fuerte recién electo con un gran apoyo y la convivencia, en esos meses, con alta conflictividad social”, puntualizó la gobernadora.

Luego mencionó -a modo de ejemplo- que tenemos que pagar en septiembre 16 millones de dólares, del Plan Castello, y renegociar, porque en este contexto macroeconómico no se pueden pagar 300 millones. Mirar a todos los temas y mirar el bien común por fuera de toda circunstancia”, y afirmó que “no veo nada negativo en esta transición”.

Consultada sobre su futuro político, dijo “me gusta el Ejecutivo y tiene que ver con las vocaciones”