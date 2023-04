«Muchos conflictos van a bajar después del 16»

(ADN).- “Muchos de los conflictos tienen que ver con la campaña electoral y seguramente van a bajar su intensidad después del 16 de abril”. De esta manera, el senador y candidato a gobernador Alberto Weretilneck (JSRN) se expresó sobre las protestas que surgieron en Río Negro en los últimos días.

“Es lógico que muchos piensen que haciendo estas medidas de fuerza se pueden lograr cosas, pero están afectando los derechos de los estudiantes y de todos los habitantes rionegrinos», agregó en un contacto con la prensa en El Bolsón a donde asistió a un acto de campaña junto al intendente Bruno Pogliano.

Weretilneck indicó que «es un momento muy difícil porque no hay plata que alcance en una situación de inflación», pero advirtió que «el problema es que el Estado no puede gastar todos sus recursos en sueldos, ya que además tiene otras responsabilidades. El Estado es la sociedad, no son los trabajadores, y tiene que garantizar a los 800.000 rionegrinos lo que se necesita para funcionar”, graficó.

Las declaraciones del presidente de Juntos Somos Río Negro se produjo luego de la foto que entre la intendenta de Roca, María Emilia Soria, y el candidato a gobernador del PRO, Aníbal Tortorillo.

Mientras esa reunión ocurría en el Valle, al mismo tiempo en Viedma se movilizaban policías retirados, exonerados y en actividad, junto a integrantes de Aspur. Y la UnTER, protestaba en la sede del Ministerio de Trabajo.