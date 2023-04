Conflicto policial: hubo «financiación» de Tortoriello

(ADN).- Alberto Weretilneck apuntó contra Aníbal Tortoriello por el conflicto policial adjudicando la «financiación» de la protesta que se realizó previo a las elecciones del 16 de abril. En ese sentido, indicó que los reclamos sindicales de salud y educación no lograron resolverse por la «politización». Pero aseguró que el Gobierno «hizo el esfuerzo para resolver».

El gobernador electo se refirió así a los «múltiples factores» que llevaron a que el oficialismo no hiciera la elección esperada, aunque valoró el triunfo que obtuvo JSRN por más de 20 puntos sobre el segundo, JxC.

Weretilneck dijo «estar convencido» de que el Gobierno hizo el esfuerzo para resolver los conflictos. «No se resolvieron por «la politización del conflicto». Se notaba el apoyo de los otros candidatos al conflicto, la financiación en el caso de Tortoriello a la Policía». En una entrevista con CNN Radio de Roca remarcó: «La virulencia de los conflictos, teniendo en cuenta el no acatamiento de la conciliación obligatoria por parte de UnTER, una Policía prácticamente acuartelada, creo que eso, financiados por la oposición como se vio, también tuvo su impacto en los resultados electorales».

El senador también se refirió a la pluralidad de candidatos de esta campaña. «Comparando con las de hace cuatro años, hubo más candidatos y cuando hay más candidatos se distribuyen de manera diferente los votos». En esa línea remarcó que la del 2019 estuvo más polarizada entre Juntos Somos Río Negro y «En acción», el frente que reunía a todo el peronismo en aquel momento. «Esa campaña estuvo muy polarizada entre la mía con Arabela y Martín Soria. El resto prácticamente no tenía incidencia. En ésta el voto se distribuyó más democráticamente, fue más plural y ahí está una parte de la explicación del resultado», explicó.

El líder de JSRN se refirió al ausentismo por parte del electorado en las elecciones del domingo pasado, que rondó el 30%. «Hay un cansancio de la población por el momento que está atravesando la economía y a una insatisfacción con la democracia», dijo. Destacó que parte del electorado siente que esa es su manera de expresar su descontento. «Su manera de rechazar lo que se está viviendo es no yendo a votar. Forma parte de una manera del ciudadano de expresarse que es para analizar».

Transición

En cuanto a la transición entre su gobierno y el de Arabela Carreras, el actual senador insistió en que no va a tomar decisiones. «Involucrarme en eso sería cogobernar y yo no tengo ningún interés. La responsabilidad de gobernar de acá a diciembre es de Arabela Carreras y Alejandro Palmieri. No pienso formar parte y no voy a involucrarme en resolver los conflictos que tiene el gobierno ahora, porque no soy el gobernador», aunque aclaró que no se negaría a responder si fuera consultado.

Anticipó además que a partir de diciembre se incorporará un gabinete renovado. «El concepto general es el cambio, la renovación de los dirigentes». Se refirió que se definirá teniendo en cuenta el gran acuerdo rionegrino que «queremos fortalecer y tenemos que tener la mirada del nuevo encuentro y del radicalismo».