Weretilneck de campaña con el radicalismo en Bariloche

(ADN). – El candidato a gobernador por JSRN, Alberto Weretilneck, participó ayer en Bariloche, en la presentación en campaña electoral de la Lista 3 de la Unión Cívica Radical de la zona andina, con Antonio “Tonchek” Zidar, Ariel Cárdenas y Alejandro Pozas de Bariloche; Rosa Mesa de El Bolsón; Hernán Terrens de Dina Huapi y Andrea Crovetto de Comallo, además de los representantes de la lista de representación poblacional, Lorena Matzen y Ariel Bernatene. La UCR concurre a las urnas en adhesión a la fórmula de Juntos.

En la oportunidad, Weretilneck agradeció la confianza depositada por la UCR rionegrina al sumarse al gran acuerdo político “que la provincia necesita para profundizar políticas públicas que definitivamente nos permitan cambiar la realidad y calidad de vida de los y las rionegrinos en cada uno de los temas que hacen a su vida cotidiana”.

“Estamos ante un cambio histórico de la política rionegrina, tal vez todavía no podamos dimensionarlo. Pero ese cambio no lo puede hacer un solo partido, por eso es importante que distintos sectores, dirigentes y referentes se sumen a este proyecto”, afirmó el candidato a gobernador de Juntos y agregó que “con seguir administrando la normalidad, no alcanza. Seguramente habrá quienes piensan en un gobierno tradicional, de rutina, pagando sueldos, inaugurando algunas obras, implementando algunos retoques en tal o cual organismo. Pero nosotros estamos convencidos de que la provincia necesita otro desafío, ese es el puntapié de este gran acuerdo con todos los sectores y del que la UCR decidió formar parte”.

Lorena Matzen, a su vez, destacó el “esfuerzo responsable que implica para la UCR el inicio de este camino que permitirá la recuperación de espacios legislativos con la consecuente responsabilidad en la generación de ideas y en la construcción de políticas públicas, que sirvan para mejorar la vida de las rionegrinas y rionegrinos”., mientras que el periodista “Tonchek” Zidar, candidato a legislador, manifestó que “es momento de grandes acuerdos, de consenso y de diálogo” e indicó que “tenemos la enorme responsabilidad de representar a la histórica Lista 3, y estamos convencidos de que podemos plantar la bandera del regreso del radicalismo”.