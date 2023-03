Pichetto lanzó su candidatura a Presidente

(ADN).- “Quiero ser Presidente porque sé que tenemos destino como país”, manifestó el auditor General de la Nación.

En un acto que encabezó este jueves en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) de la Ciudad de Buenos Aires, el líder de Encuentro Republicano Federal ratificó su voluntad de participar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

“Si hay PASO voy a competir. Quiero ser Presidente porque tengo ideas, una visión de país, una mirada capitalista, un equipo preparado y porque creo que la Argentina tiene destino”, manifestó el rionegrino.

Ratifico mi voluntad de participar en las PASO.

Quiero ser Presidente porqué sé que tenemos destino como país. Una Argentina grande es posible. 🇦🇷 pic.twitter.com/7VT7SgvvP0 — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 2, 2023

En medio del ataque al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y la amenaza narco a Lionel Messi, el ex legislador del kirchnerismo dijo que si llega a Casa Rosada “el narco no va a ganar en la Argentina”. “Para eso crearemos la Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, con los mejores cuadros de las FFSS. También impulsaremos la eliminación del narcomenudeo como competencia de las policías provinciales”, adelantó.

“Además crearemos juzgados federales especializados en esta temática exclusivamente. Para reclusión de los delincuentes, construiremos nuevas cárceles de máxima seguridad, donde los condenados no tendrán salidas transitorias ni podrán utilizar dispositivos electrónicos”, agregó en su plataforma electoral.

De esta forma, Pichetto se suma a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Elisa “Lilita” Carrió quienes ya hicieron públicas sus intenciones de competir en las PASO de JxC, a la espera que María Eugenia Vidal oficialice su pretensión electoral y sobre todo que Macri tome una decisión en el mismo sentido. De hecho, el ex senador peronista fue de los primeros en plantearle al ex presidente que debe decidir si será candidato o no en los comicios 2023.