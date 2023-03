¿Mengua el paro? cada vez más docentes en las aulas

(ADN).- En medio de las medias de fuerza impuestas por la por UnTER, cada vez más docentes retornan a las aulas y desafían el paro de la conducción gremial. Hasta hoy, a través del sistema dispuesto específicamente por el Ministerio de Educación, un total de 8.136 maestros y profesores de Río Negro dejaron constancia de su concurrencia a las escuelas para cumplir con su tarea.

Desde que el sistema se puso en marcha, se registraron -según se informó oficialmente- miles de altas.

Cabe recordar que el aplicativo de Educación se habilita desde las 00.00 cada día que se realice una medida de fuerza, por lo que cada docente uno debe reiterar su voluntad de cumplir con el débito laboral en cada jornada de paro.

Desde el Ministerio recordaron que quienes hayan realizado esta manifestación formal y no hayan adherido a la medida de fuerza, no verán afectada su liquidación de haberes. En tanto, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos ratificó el descuento de los días no trabajados por los y las docentes que se adhieran al paro de actividades.

En tal sentido, los y las docentes siguen ingresando a la sección “Trámites y Consultas” de la página institucional del Ministerio de Educación y Derechos Humanos (www.educacion.rionegro.gov.ar) para declarar su concurrencia o las causas justificadas de inasistencia.

La utilización de esta funcionalidad disponible en la página del Ministerio, permite no afectar la liquidación salarial luego de que el gremio docente ratificara las medidas de fuerza, sin acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia.

En tal sentido, el Ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez, explicó que “esta herramienta permite contar con información precisa no solamente de la cantidad de docentes que siguen cumpliendo en forma normal con sus tareas a pesar del paro, sino que además permite minimizar los errores en las liquidaciones de aquellos educadores que van a trabajar pero por problemas en la carga de información suministrada en las escuelas podrían llegar a tener algún descuento”.

“Esto nos da mayor precisión y transparencia en la información, con el objetivo de seguir mejorando”, sostuvo.

Por otra parte, destacó el incremento de la cantidad de docentes que presta tareas en forma normal a pesar de la medida de fuerza del gremio “en el entendimiento que las y los estudiantes no pueden ser rehenes de una negociación salarial. Siempre apostamos al diálogo y fuimos mejorando las propuestas salariales en la medida de las posibilidades, con el gran objetivo de llegar a un acuerdo que permita a todos los chicos y chicas rionegrinos tener clases normalmente sin que se afecten sus derechos”.