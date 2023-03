“El radicalismo de Viedma se sumó a la adhesión de Juntos”

(AD). – José Luis García Pinasco, candidato a legislador por la UCR Lista 3, en el circuito Valle Inferior, señaló que «los radicales de Viedma y hoy ven que con la tradicional lista 3, hay posibilidad de volver a contar con bancas en el parlamento y tener una voz radical» y afirmó que «se fue entendiendo la estrategia orgánica de la UCR y se fue sumando, a la adhesión de Juntos Somos Río Negro».

Anunció además que mañana, al mediodía, en el Círculo Católico de Obreros, de calle Mitre, tendrá lugar un acto del radicalismo con la presencia de Alberto Weretilneck y Pedro Pesatti, integrantes de la fórmula a la gobernación de JSRN.

Agregó que la propuesta tuvo «buena recepción y nos pone al 16 de abril con esperanzas y con un cambio generacional». Destacó que el voto radical no está dividido, porque «acá no hay grieta, porque es con todos adentro» e indicó que algunos no entendieron y «en las listas con Tortoriello sólo quedaron dos, por sus relaciones personales, pero no orgánicamente».

Sobre la relación con el Comité Viedma, García Pinasco explicó que «nosotros seguimos mandado mensajes al Comité, porque el diálogo esta abierto. Nosotros hemos podido dar vuelta la página superado toda cuestión interna y los invitamos».

El comité está sin definición y sobre esta posición, el candidato radical viedmense manifestó que «les advertimos lo que iba a pasar. Le dijimos a Genoveva no le iban a cumplir los acuerdos y también pasó con Juan Carlos Valles, que iba a encabezar el circuito Valle inferior» y destacó que hubo «mucho ninguneo del PRO y el ARI».

«Hoy dentro de Cambia Río Negro, Tortoriello no incluyó a nadie. Es él y sólo él y eso no es lo que la democracia necesita. La democracia necesita consenso, diálogo sentarse en la mesa a escuchar al otro y consensuar políticas públicas para que a Viedma le vaya bien y para eso hay que tener coraje», finalizó