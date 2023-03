Causa Lago Escondido: recusan a Barotto y Apcarian

(ADN).- Un grupo de organizaciones reclamaron que los jueces Apcarian y Barotto sean apartados de dictar sentencia en la causa Lago Escondido por sospechar de «falta de imparcialidad e independencia».

Los abogados de la amparista Magdalena Odarda recusaron a 4 de los 5 Jueces por presuntos vínculos con las demandas, Provincia de Río Negro y/o empresa HIDDEN LAKE S.A. de Joe Lewis.

De los cinco Jueces que integran el Superior Tribunal de Justicia, una de ellas, la Dra. Pichinini, se excusó por haber opinado con anterioridad en la causa. Por su parte, el Ceci, también se excusó, dado que fue Fiscal de Estado (representante de la provincia) y Secretario del Bloque de Juntos Somos Río Negro hasta que asumió como Juez.

Otro de los Jueces -que fue designado para reemplazar a aquellos-, el Dr. Gaitán, tuvo que excusarse por haber sido abogado defensor de Nicolás Van Ditmar por la denuncia radicada oportunamente cuando el mismo dijo públicamente que estaba dispuesto a usar el “winchester” en la cintura y hacer correr sangre para resguardar la propiedad privada del ciudadano inglés Joe Lewis.

Los dos Jueces restantes, Barotto y Apcarian, se niegan a apartarse de la causa cuando, según los amparistas, existe falta de imparcialidad y enemistad manifiesta, dada la denuncia penal presentada en 2019 por Odarda contra el ex Gobernador Weretilneck y los miembros del Superior Tribunal de Justicia, en base a los delitos de “cohecho”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “prevaricato”. Además apuntan que Apcarian se desempeñó como abogado particular del ex Gobernador y de la Municipalidad de Cipolletti, cuando aquel fue Intendente de esa ciudad.

Sobre Baroto sostienen que, al igual que otros de los Jueces, emitió opinión en la causa, previamente en la sentencia de fecha 6 de septiembre de 2016 y participó en el Consejo de la Magistratura en denuncia contra Jueces presentadas por el abogado de Lewis.