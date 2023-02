Por la sequía y la guerra, FMI da un respiro a la Argentina

(ADN).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional aceptó dar un respiro al Banco Central y considerar las pérdidas por la sequía y el impacto de la guerra en Ucrania. La modificación, que no alcanza a otras pautas del programa, como déficit y emisión, se informará oficialmente en los próximos días desde Washington.

No estaba en la agenda de la titular del Fondo Monetario Internacional ( FMI), Kristalina Georgieva, tomar decisiones sobre la Argentina en la ciudad de Bengaluru, India, donde se realizó en los últimos días la reunión del G20 de Ministros de Finanzas. Sin embargo, y tras un encuentro casual, el ministro de Economía, Sergio Massa, logró concertar una cita para hoy al mediodía (4 am hora de Argentina) cuyo resultado dará un respiro a las exigencias que tiene el acuerdo sobre las reservas del Banco Central para el 2023. Al considerar las pérdidas extraordinarias por la sequía y el impacto de la guerra en Ucrania, ambos consensuaron que esa meta se flexibilizará y dejará de revisarse trimestralmente. Según pudo saber Grupo Crónica, la decisión se informará de manera oficial en los próximos días desde Washington.

“El consenso con el FMI es que es mejor adecuar la programación del trabajo del año desde el inicio para dar previsibilidad y no tener que hacer waivers (exención, en castellano) durante el año”, aseguró Massa en India tras la reunión con Georgieva. Sobre esta decisión que tomó la directora gerente del Fondo ya trabaja parte del gabinete económico en Buenos Aires y, a su vez, una misión oficial en Washington. Desde la capital estadounidense llegará la confirmación y los detalles de un Staff Level Agreement en las próximas 72 horas, indicaron fuentes que participan de la negociación.

La guerra y la sequía

Es la tercera vez que Massa y Georgieva conversan en el marco del G20. El último encuentro había sido en octubre 2022 en Bali, Indonesia, en el que el ministro de Economía acompañó al presidente, Alberto Fernández, y ambos le entregaron un informe preparado por los equipos del Palacio de Hacienda sobre el impacto de la guerra en Ucrania donde se calcula un costo de 5 mil millones de dólares para las cuentas argentinas.

Se detalla en ese texto, por ejemplo, que el valor de la importación de combustibles tuvo un incremento neto de 3.757 millones, de acuerdo a lo que se pagaba antes de la guerra. También, que el costo del flete de exportación sufrió un aumento de 1.800 millones por encima de lo estimado. “Decisiones que se toman en el norte y afectan económicamente con mayor gravedad a los países en desarrollo”, había resumido Fernández al respecto.

Massa reiteró este daño a las reservas ante Georgieva y agregó proyecciones sobre las pérdidas por la sequía (especialmente en las cosechas de trigo, cebada, soja y maíz) que afectarán duramente el poder de fuego del Banco Central. “La guerra y la sequía juegan un papel en nuestra economía y es mejor afrontarlo poniendo objetivos alcanzables para no estar corrigiendo cada trimestre”, agregó el ministro de Economía desde Bengaluru.

El titular de Hacienda quiere “ser realistas y previsibles para que el programa sea de verdad un ordenador y no un papel en el aire que no se cumple». Sabe que el país necesita dar previsibilidad tanto como dejar de solicitar un perdón (con los waivers) cada 30 o 60 o 90 días al staff del FMI ante un incumplimiento de la meta de reservas. Por eso para Massa la decisión que se tomó hoy es un síntoma de que el programa es realista. En primer lugar sobre la posibilidad de acumular reservas (poniendo sobre la mesa cuestiones que no dependen de su administración, como el clima en el negocio agroexportador). Y en segundo lugar, sobre otros dos objetivos centrales de la gestión: el orden monetario y el fiscal. Si bien Massa no tiene intención de solicitar cambios en las metas del programa sobre estos dos últimos, lo conversado con Georgieva en India suma para fortalecer al Banco Central y, desde allí, apuntar al máximo fin que demanda el país y el año electoral: frenar la inflación.

Sobrecumplimiento

Durante la reunión en India, Georgieva confirmó a Massa que la Argentina sobrecumplió tres de cuatro trimestres en materia de reservas, objetivos fiscales, y política monetaria. El staff del FMI indicó a la directora gerente que el último tramo del 2022 también está cumplido, esto habilita un alivio para el Banco Central que recibirá del Fondo un nuevo desembolso aproximado de US$ 5.400 millones.