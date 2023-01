Unidad Popular analiza: con candidato propio o con JSRN

(ADN). – Unidad Popular, el partido que conduce el dirigente de ATE Rodolfo Aguiar, se reunirá el jueves próximo -en una quinta de General Roca, junto al río- para debatir la estrategia electoral del año próximo y analizar si concurrirá a las urnas con candidato a gobernador propio o se suma, en adhesión, a Juntos Somos Río Negro.

Según pudo indagar esta Agencia, hoy las posibilidades de ir solos está en el orden del 60% atento a las opiniones recogidas dentro del espacio, donde surgen opiniones críticas respecto del oficialismo provincial en cuanto a la posición de temas que alejan de posturas políticas e ideológicas de Unidad Popular, como son Lago Escondido; el desconocimiento de la política de género en la fórmula; la explotación de los recursos naturales y el debate sobre la coparticipación federal, frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminó devolver a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje fijado por el expresidente Mauricio Macri, en desmedro de las provincias.

De todos modos no se descarta una alianza con Juntos, que siempre está presente y tiene adeptos en UP, mientras se realizan consultas y recaban opiniones, donde también se analizan las posibilidades de definir el candidato a gobernador, que si bien el nombre de Aguiar es prioritario, se manejan otras opciones como Mateo Canosa y el ex cura Rafael Tamaro, en el caso en que las elecciones municipales de Ingeniero Huergo no fueran simultáneas con las provinciales. Ante estas alternativas, el dirigente nacional de ATE seguirá con la presidencia de Unidad Popular.

Por otra parte, Mateo Canosa, que preside SOMOS, un desprendimiento de Barrios de Pie, kirchnerista y funcionario del radicalismo transversal con Miguel Saiz, funge en Unidad Popular como un operador partidario y en estos días tiene una importante agenda en Viedma, donde se reunirá con Gustavo Casas, candidato a gobernador peronista; con Mario Sabatella, del partido PAR y con representantes del Frente Renovador y del Socialismo, una tarea que lo tendrá ocupado hasta el fin de semana en que viajará a San Carlos de Bariloche, para seguir con la ronda de reuniones políticas y buscar acuerdos programáticos.