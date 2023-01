Contundente respaldo de la UCR al acuerdo con Juntos

(ADN). – La Convención radical reunida en Viedma, aprobó por 66 votos a favor a 27 en contra, la adhesión de la histórica lista 3, a la fórmula de Juntos Somos Río Negro, de Alberto Weretilneck-Pedro Pesatti, para la elección provincial del 16 de abril, donde presentará candidatos propios, con una plataforma propia, para todas las categorías electorales, pero sin candidatos a gobernador y vice, y descartó integrar la alianza de Cambia Río Negro, que postula a Aníbal Tortoriello, a la gobernación, dejando en claro que el candidato macrista siempre se negó a dialogar con la conducción radical.

La convención tuvo lugar en la escuela 30 de esta capital y fue presidida por el ex intendente de Bariloche, Marcelo Cascón, con la participación de intendentes en ejercicio, ex ministros nacionales, ex legisladores nacionales y provinciales, ex jefes comunales, de la Juventud Radical y distintos referentes de todas las regiones, donde fue elocuente el fervor y entusiasmo por esta definición para transitar una nueva etapa electoral y el apoyo a la conducción en la estrategia adoptada, que fue el eje de la convocatoria.

Queda ahora trabajar en la integración de las listas de candidatos, que será responsabilidad de cada comité local, que luego serán proclamados por la Junta Electoral de la UCR, junto con los postulantes a la legislatura por la representación poblacional.