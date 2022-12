Stolbizar pidió la renuncia de D´Alessandro

Los chats del Lawfare comienzan a tener repercusiones hacia el interior de Juntos por el Cambio. La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Margarita Stolbizer solicitó que el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, renuncie a su cargo para facilitar la investigación, al comprender que por el lugar de poder que ocupa podría entorpecerla. La investigación judicial ya tramite en Bariloche y tiene a D’Alessandro acusado por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias y falsedad ideológica de documento público, publicó Página12.

El ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta fue parte de un viaje privado en avión rumbo a un cónclave con jueces, servicios de inteligencia y representantes del Grupo Clarín en la estancia Lago Escondido de Joe Lewis. Hasta el momento, el gobierno porteño se abroqueló detrás de su funcionario y el propio Larreta salió a decir: «Hablé con D’Alessandro y confío en sus palabras». Por el momento, el ministro de Seguridad porteño solo acusó al kirchnerismo de montar una supuesta operación, pero no explicó por qué hizo ese viaje.

La posición de Stolbizer no está basada en la confianza o no de lo que se hacía en ese viaje sino de lo que quedó evidenciado con los chats: «Me da la impresión de que el viaje ni siquiera es lo más grave, porque pasa a segundo plano cuando del intercambio surge que los mismos actores buscan agregarle alguna otra maniobra para disimular aquellas cosas que estaban mal«.

La diputada de Juntos por el Cambio además señaló el lugar de poder que ocupa D’Alessandro, algo que ostentó en los cruces de mensajes con los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques (Casación Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo) y el directivo de Clarín Jorge Rendo, entre otros. En esos mensajes se habló de la posibilidad de que el titular de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, fuera quien filtró la lista de pasajeros del vuelo privado. Ante esa hipótesis, D’Alessandro escribió: «Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar».

En tanto, consultada sobre si también deberían dejar su cargo los magistrados implicados, la diputada remarcó: «Los jueces tienen algunas garantías de inamovilidad que deben pasar por otro tipo de proceso». Ese proceso es el que debe activar el Consejo de la Magistratura, presidido por el juez supremo Horacio Rosatti, pero por el momento el Poder Judicial se mantiene en silencio.

En paralelo, el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos exigió el juicio político al ministro de Seguridad y también al fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, otros de los integrantes del grupo de chat. «Recibir dádivas, encubrirlas falsificando documentos, presionar fiscales y periodistas, armar causas, prometer cárcel a los díscolos: todo es válido para esta suerte de poder paralelo», sostuvieron los legisladores en el comunicado con el que adelantaron el pedido de juicio político, que tendrá pocas posibilidades de avanzar en una Legislatura controlada por Larreta.