El presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma, Martín Lemos, realizó un balance del año 2022 y dijo que “una primera conclusión sería que fue un período difícil para estar al frente de una pyme. Desde la pandemia hasta acá el comercio se mantuvo a flote gracias al esfuerzo cotidiano de sus propietarios y los propios empleados».

“Fueron años difíciles, y el 2022 no fue la excepción. Nadie estaba preparado para una pandemia y el comerciante tuvo que sortear las distintas situaciones que se fueron presentando (y que aún no terminan) con respecto a responsabilidades impositivas, aumentos de costos, cargas en los servicios, etc., etc., etc. En lo que respecta a la vida institucional, nos tocó asumir con una difícil situación financiera que poco a poco pudimos ir saneando. De manera que fueron tiempos de mucho trabajo hacia afuera de la institución, pero también hacia el interior”, expresó Lemos.

Agregó que “la situación fue la misma en todo el país y la provincia. Nuestra institución integra la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y vemos que la problemática y los reclamos de las pymes se replicaron de igual manera a lo largo y ancho del territorio. En este sentido, el rol de la Cámara de Comercio fue el de acompañar y asesorar a los distintos comercios y emprendimientos locales. Se propusieron diversas acciones y propuestas para fomentar la venta y activar al sector”.

Entre las realizaciones de la institución, Martín Lemos explicó que “este año le dimos forma a dos proyectos muy ambiciosos relacionados con el Turismo local. Por un lado, se trabajó en la primera edición del Festival del Viento, una iniciativa para fomentar las distintas actividades deportivas, recreativas, culturales y gastronómicas que tienen como marco preferencial el clima patagónico; mientras que por otro lado, se avanzó en el proyecto Turismo Energético Consciente, que busca promocionar La Lobería (Punta Bermeja) como destino turístico internacional. En ambos casos, se trabajó de maneja conjunta con los gobiernos municipal y provincial, a partir del armado de equipos interdisciplinarios. Además, la Cámara de Comercio llevó adelante propuestas culturales, beneficios para el comerciante y brindó una serie de capacitaciones destinadas a pymes, empleados y público en general. Creo que un hito importante en este año de gestión es el acuerdo alcanzado con AMIA para brindar el servicio de SEA (Servicio de Empleo Amia) en la Cámara. Servicio a través del cual muchas empresas locales pueden buscar personal calificado en nuestra plataforma web y las personas pueden ingresar a una bolsa de trabajo para conseguir oportunidades”.

“Para el 2023, la principal dificultad que tendrá el país con respecto a nuestro sector pasará por continuar regulando la Economía sin dañar más a las pymes. Es acá donde solicitamos la responsabilidad de los gobernantes en cada uno de los niveles, para que acompañen y protejan a los comercios evitando así que continúen desapareciendo. Por su parte, será parte de los desafíos de las pymes el de continuar buscando maneras de innovar y adaptarse a los cambios del mercado», prosiguió.

Por último expresó que “El panorama es difícil pero no imposible. Será un año de mucha actividad para nuestra institución. Lo sabemos. Será un año que demandará mayor compromiso de todos: comerciantes, comisión, empleados y gobernantes. Sólo hay una forma de mejorar este contexto, y está demostrado que es: todos juntos”, afirmó el principal referente de la entidad empresaria. “Hoy queremos saludar a todos los comerciantes y agradecer la confianza y el acompañamiento a la gestión y a la institución, que es de todos ellos. Queremos saludarlos y desearles un gran año. Reiteramos la invitación a sumarse a las distintas actividades y comisiones que la Cámara lleva adelante, y recordarles que las puertas se encuentran abiertas para plantear opiniones e inquietudes. ¡Muy feliz año nuevo!”