Milei apoya la candidatura de Ariel Rivero en Río Negro

(ADN). – Ariel Rivero, intendente de Campo Grande y presidente del partido provincial Primero Río Negro, Ariel Rivero acordó sumarse a la propuesta de Javier Milei, a nivel nacional, al tiempo que el partido del economista, Libertad Avanza apoyará la candidatura de Rivero a la gobernación de Río Negro, quien anunció su partida del PJ.

El encuentro se formalizó ayer en Buenos Aires y sellaron el acuerdo que se venía conversando desde hace algún tiempo con Julio Serna que es integrante del equipo de Milei y el encargado de cerrar los acuerdos en las provincias y de esta forma desembarca en Río Negro en su carrera a la Presidencia de la Nación.

Referentes de Libertad Avanza, señalaron que “Rivero es un intendente del perfil de Milei. En su municipio lleva las cuentas muy ordenadas y sin deudas, pagando los sueldos de los empleados el último día de cada mes, una gestión que se destaca y se encuentra en total crecimiento”.

A su vez, el intendente de Campo Grande indicó que “desde hace años vengo repitiendo que los políticos debíamos hacer una fuerte autocrítica y pensar en la gente. Sistemáticamente me vine oponiendo a las conducciones del justicialismo en la provincia hasta que tomé la decisión de irme del partido”.

«En los últimos años no encontré un lugar donde poder expresar libremente mis ideas y por eso decidimos formar nuestro propio partido Primero Río Negro. Ahora nos queremos sumar a este proyecto nacional que encabeza Milei porque entendemos que es la única propuesta que se opone al kirchnerismo con fuerza y decisión”, dijo Rivero y agregó que al dirigente nacional «no lo conocía en persona y en el momento que empezamos a reunirnos con sus asesores me gustó su visión y como actúa en consecuencia. Todo lo que dijo que iba a pasar con la economía sucedió, como ejemplo anticipo que íbamos a llegar al 100 % de inflación y llegamos al 100 %» .



«Así me di cuenta que realmente el único distinto para poder gobernar y cambiar las cosas es Javier Milei, porque no tiene miedo de tomar las medidas que haya que tomar en la Argentina. No le miente a la gente, dice lo que realmente piensa y lo cumple», destacó el jefe comunal.