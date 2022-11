¿Hay influencia nacional en el voto rionegrino?

(ADN). – Juntos Somos Río Negro asienta su razón de ser en su territorialidad rionegrina, al tiempo que se jacta de haber saltado la grieta nacional y alcanzado el respaldo de los votantes por fuera de esta pelea.

Se suceden virtudes propias y errores ajenos en esta línea política. De esta manera, Juntos superó en la contienda electoral tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos (Cambiemos y al PJ).

Pero, ¿Qué sucede…no llega a la provincia la influencia de la política nacional? Incluso se especula que el desempeño en el congreso nacional del senador Alberto Weretilneck y los diputados Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, cercano a los intereses del gobierno nacional, podría perjudicar la próxima elección provincial a Juntos. Las encuestas parecieran decir lo contrario.

La respuesta del oficialismo a esta crítica, se traduce en los beneficios alcanzados a la provincia en obras públicas y aportes económicos, sobre todo en un incremento del monto de obras en el presupuesto nacional 2023 y apoyo a proyectos como el Hidrógenos Verde y el oleoducto de Vaca Muerta a Punta Colorada. Goles son amores.

El clima nacional pesa, principalmente en el tema de la inflación y el costo de vida, tópicos que deslindan de responsabilidades a JSRN y recaen exclusivamente en el gobierno nacional, que se traslada en un 65 por ciento de imagen negativa del presidente Alberto Fernández, e incluso en un aumento del porcentaje negativo de la vicepresidenta Cristina Fernández, que se acerca al 60 por ciento, pero mantiene la adhesión del grupo duro kirchnerista.

Si se analiza además el contexto del peronismo en Río Negro, tampoco ofrece oportunidades de recuperación. Es dable pensar que las posibilidades electorales también están lesionadas en el justicialismo, sobre todo sin candidatos que midan en las encuestas.

Esto se observa cuando en las mediciones se pregunta por el partido PJ, las adhesiones son casi las históricas, pero luego no hay dirigentes o candidatos que sobresalgan en las consideraciones del votante. Todos miden poco, salvo la intendenta María Emilia Soria, que trepa al 20 por ciento.

Según las mediciones a las que pudo acceder ADN tampoco aparece como una opción Juntos por el Cambio o la nueva denominación de Cambia Río Negro, donde sólo aparece como excluyente la figura de Aníbal Tortoriello, hoy con sólo el 12 por ciento de adhesión. No tiene acompañantes y el elegido como vice no mueve la aguja y en Bariloche, su ciudad, la imagen negativa es alta.

A esto hay que sumar que los referentes nacionales de JxC no tienen inserción en la Patagonia, el lugar más adverso para el jefe de Pro y Patricia Bullrich es Tierra del Fuego, y, para Horacio Rodríguez Larreta, es Santa Cruz. En Río Negro este cuadro no es mejor, donde hay imágenes muy negativas de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, superior al 75 por ciento, porcentaje que mejora con el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que no llega al 20 por ciento de adhesión.

Tampoco ayuda la ausencia en la campaña de Cambia Río Negro. Aún no presentó sus propuestas al electorado, que hasta ahora se resume en críticas por igual a Juntos y al gobierno nacional.

Hasta el momento sólo hay un discurso con eje de apoyo a los propietarios de tierras de la cordillera usurpadas por mapuches y una clara oposición a estos grupos indígenas, con música para los oídos de un sector muy referenciado. Esto solo no alcanza.

Cambia Río Negro y su candidato Aníbal Tortoriello, nada se dicen de las propuestas conocidas a nivel nacional tanto de Macri, como Bullrich y Larreta sobre las políticas de ajustes, modificación del sistema previsional y otras modificaciones en los sistemas de salud y educación, ejes del mensaje liberal.

Peor es la imagen que tienen en la provincia los dirigentes nacionales de la UCR, donde entre Gerardo Morales y Facundo Manes, hasta estos momentos, no llegan al 3 por ciento de medición en la provincia.

Todos son datos aleatorios tomados a la fecha, pero que marcan un escenario que fortalece la idea del provincialismo, como en tantas otras provincias del país, que también anunciaron que adelantarán las elecciones.

Un dato no menor es el aumento que tiene la imagen de Javier Milei en Río Negro. Mide mejor que muchos dirigentes, ¿Quién capta esos votos? A nivel nacional algunas encuestadoras hablan de una elección nacional de tercios.