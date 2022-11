El acuerdo está. Falta «cómo se hará»

(ADN). – La visita de Sergio Massa a Bariloche sirvió para definir el acuerdo del Frente Renovador con Juntos Somos Río Negro. El viaje desde Buenos Aires -juntos con Alberto Weretilneck en el avíón- fue el primer indicio de las negociaciones que se cerraron luego con la participación de los legisladores Luis Albrieu y Alejandro Ramos Mejía.

El acuerdo está, según pudo conocer ADN, y avalado por el ministro de Economía de la Nación, que empoderó a los legisladores para avanzar en los términos del convenio, sólo resta determinar «cómo se hará», ya sea por adhesión u otros mecanismos que permitan sumarse a Juntos apoyando la boleta con la fórmula a la gobernación del oficialismo.

Estas negociaciones también alertan a Nos Une Río Negro, en tanto que el Frente Renovador avanzó sólo, por fuera de la alianza con el PJ y Nuevo Encuentro.

Pero no todo pareciera tan fácil para los renovadores de la provincia, porque está el sector que se llama Frente Renovador Territorial, que lidera Claudio Thieck, delegado en Río Negro de la CNRT, que no quiere saber nada con Weretilneck, una posición que no oculta y por el contrario trabaja armando partidos vecinales del FR para participar de los comicios locales en alianzas con peronistas, radicales y todos «los descontentos» de las tradicionales estructuras partidarias.

Este es un tema que el Frente Renovador tiene que ordenar en la provincia, ya que es evidente la división entre «legislativos» y «territoriales». Por el momento, Sergio Massa -previo acuerdo con el senador Weretilneck- dio su apoyo a los legisladores del bloque del FR.