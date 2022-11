ATE denuncia errores en el pago de los aumentos

(ADN).- El gremio se puso en alerta y ya analiza medidas de fuerza, que podrían incluir un paro de actividades para la semana que viene, al denunciar el incumplimiento del acuerdo paritario que estipulaba el pago del 10% por planilla complementaria a partir de este 24 de noviembre como corrección del acuerdo del tercer trimestre.

Desde ATE aseguran que numerosos trabajadores se encontraron con groseros errores de liquidación y el depósito de sumas irrisorias en sus cuentas sueldos.

“Son tan groseros y generalizados los errores en las liquidaciones, que cuesta creer que no exista la intención de incumplir el acuerdo paritario y perjudicar a los trabajadores justo en una época tan sensible del año. Lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es poner especial atención y cuidado con los salarios de los estatales frente al proceso inflacionario que no da respiro”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

El dirigente detalló el caso de un chófer de ambulancia con más de 34 años de servicio que solo percibió 1.900 pesos y una portera de escuela categoría inicial (como la 1844) que recibió solo 600 pesos, cuando debió haber percibido más de 6.100 pesos.

Frente a estas graves situaciones, que se dan en los ministros de salud, educación, pero también en el resto de las carteras, Vicente adelantó: “Nos declaramos en estado de asamblea permanente en toda la administración y no descartamos realizar medidas de fuerza en las próximas horas”.