UnTER rechazó un plan nacional para evaluar alumnos

(ADN).- “Responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de las comunidades educativas”. De esta manera, el gremio docente rionegrino rechazó el Plan Nacional de Evaluación Educativa 2023-2024, y aclaró que “este operativo no es obligatorio para los docentes y estudiantes, y no tiene obligación de llevarlo adelante”.

“El Ministerio de Educación de Río Negro, volverá a exponer a estudiantes al Operativo de Evaluación Aprender, sin tener en cuenta los procesos de enseñanza y aprendizaje; tampoco el profundo rechazo que esta práctica mercantilista genera en las comunidades”, expresó la UnTER que, cuidadosamente en el texto, evita expresarse contra el Gobierno central aunque el Plan es ejecutado por la cartera nacional.

Para el gremio “es necesario un profundo debate y discusión de las prácticas de evaluación, pero no es factible a través de pruebas estandarizadas, implementadas por el Ministerio de Educación, pero pensadas por los Organismos Internacionales de Financiamiento que les interesa el producto, el resultado, sin tener en cuenta las subjetividades, intereses, identidades y la soberanía cultural de cada región”.

“Lograr calidad social en educación implica mayor presupuesto educativo que garantice la cantidad de escuelas necesarias, provistas con recursos tecnológicos y didácticos, con cargos suficientes y una formación docente acorde a la diversidad de emergentes que atraviesan a las instituciones”, remarcó.

En ese sentido la UNTER expresó que “es urgente y necesario profundizar el debate curricular, didáctico y pedagógico para consensuar los modos evaluativos que contemplen los procesos y tiempos de nuestros estudiantes, siempre pensando en la construcción sostenida y dialógica de los conocimientos y saberes”.