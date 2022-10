Charla abierta sobre economía en la UNRN en Viedma

(ADN). – El próximo viernes, a las 18, se realizará en la UNRN una la Charla Abierta “Cambio estructural en la Argentina: Economía y construcción política en tiempos de crisis”, que tendrá como expositores a Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior de la Nación y actual Secretario Administrativo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires; Felisa Miceli, ex Ministra de Economía y ex titular del Banco Nación de la Argentina y Daniela Bambill, Presidenta del Instituto Independencia.

Será moderador el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres y las disertaciones tendrán lugar -con acceso libre y gratuito- en el Hall Central del Campus Viedma de la UNRN.

La invitación señala que esta actividad forma parte de una serie de charlas que el Instituto Independencia lleva adelante en todo el territorio del país, apuntando a construir espacios de debate sobre diferentes temáticas para promover pensamientos y acciones enfocados en la visión de la Patria Grande y bajo la premisa de multiplicar los espacios de reflexión y construcción para quienes integran el movimiento nacional y popular.

Para mayor información sobre el Instituto ingresar en www.institutoindependencia.com.ar