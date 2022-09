“Ya tenemos al candidato en Cipolletti, que no soy yo”

(ADN). – “Ya tenemos definido el candidato a intendente de Cipolletti, que no vamos hacer público y que no soy yo”, dijo a ADN Aníbal Tortoriello, quien confirmó que será el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, al tiempo que afirmó que “es una barbaridad separar las elecciones del año que viene”.

El diputado nacional de JxC destacó que no coincide con adelantar las elecciones en Río Negro para abril del año próximo, “porque es un doble gasto y habría que hacer una sola votación el 10 de diciembre, todo junto, a presidente, gobernador e intendentes”.

Indicó que “que estas son decisiones políticas por conveniencia de Juntos Somos Río Negro, mientras que el único perjudicado es el bolsillo de los contribuyentes”.

Tortoriello afirmó que “es el candidato a gobernador por JxC”, porque “así fue definido por todos los partidos y con la presencia del radicalismo en la figura de Ángeles Dalceggio, el intendente de Huergo, Miguel Martínez y otros representantes de la UCR, que acordaron que sea mi figura quien los represente”.

En esta conversación, no eludió referirse al sector del radicalismo que no comparte su candidatura, a quien consideró “pequeño” y calificó como “radicales verdes que trabajan para JSRN y que quieren ser colectoras”, pero aclaró que “este no es el espíritu de miles de radicales que adhieren a JxC y apoyan mi figura”.