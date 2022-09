Viedma: referentes de barrios populares con Fernanda Miño

(ADN). – Fernanda Miño, secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, estuvo en Viedma donde se reunió con las autoridades municipales y además firmó convenios para la producción de lotes con servicios en Carmen de Patagones.

Durante esta visita, La funcionaria nacional respaldó el compromiso a las organizaciones sociales de esta capital que se encuentran organizadas y trabajan por el acceso a la tierra y a la vivienda, en una reunión que mantuvo con la Mesa Local de Barrios Populares en el Merendero Abuelo Juan, espacio socio comunitario perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos. En la oportunidad, los referentes de los barrios 2 de enero; ARA San Juan; Nueva Vida; 9 de Julio; Barrio Unión y Barrio Costa Este, entre otros, expusieron en común las diversas problemáticas que atraviesan los asentamientos barriales.

Miño se refirió a la labor del organismo a su cargo e informó sobre el estado de avance de las obras que desde el gobierno nacional se están llevando a cabo en diferentes barrios populares de Viedma y la provincia, que apuestan a la integración y mejoras de las condiciones de vida de cientos de vecinos.

En la oportunidad afirmó que «la mayoría son proyectos que tengo la certeza que no pueden esperar, y debemos trabajar juntos/as en eso. Ustedes organizando los barrios y presentando proyectos sobre la legislación existente, y la secretaria realizando las gestiones para que sean ejecutados».

Miño afirmó que «las tomas van a seguir mientras no haya una respuesta del Estado que llegue antes”, y adelantó que está dispuesta a trabajar en conjunto con los gobiernos municipales, desde su rol en una unidad ejecutora para que avancen estos proyectos de urbanización en todos los barrios y agregó que “cuando no les das una alternativa a una familia que la está pasando muy mal y buscó una ocupación para vivir, es violento, por más que no sea con balas de goma o gases.”