«Todo lo actuado por este golpe de Estado es nulo»

(ADN). – Sergio Hernández, presidente del PJ e intendente de Lamarque, señaló que María Emilia Soria, quiere llevar al Partido a “un conventillo de barrio” y calificó como “un golpe institucional interno” a la maniobra de la intendenta de General Roca, de ungirse ayer como nueva titular partidaria, luego que el Tribunal de Disciplina decidiera suspender y sumariar a la conducción del justicialismo, sin esperar una resolución final sobre el proceso administrativo.

Hernández destacó en una nota con Radio Raíces de Viedma, que “con estos chicos (por los hermanos Soria) no se puede construir nada son expulsivos y antidemocráticos.

“Lo que pasa es que María Emilia Soria se quiso transformar en Jeanine Añez (quien asumió la presidencia de Bolivia mediante un golpe de Estado) y agarró un montón de personas que comulgan con ella para hacer esta maniobra”

“Pobre nuestro partido justicialista”, dijo Hernández

“No me considero expulsado y todo lo actuado por este golpe interno es nulo de toda nulidad” agregó y dijo que “soy el presidente del partido, nadie dice que no soy el presidente y la jueza me acaba de ratificar como presidente”.

El intendente de Lamarque expresó que “entramos en una instancia administrativa y en el barro es donde ellos mejor se mueven, lo lamento por el peronismo, porque nos ven discutiendo cuestiones domésticas, achicando al PJ y por todo esto los rionegrinos no nos tienen como opción primaria”.

Explicó que este sector “se vale de una notificación judicial y la interpretan a su manera, hacen lo que quieren, lo que no quiere decir que este bien” y manifestó que “han instalado esta discusión donde ellos hablan en nombre de la jueza que no dijo nada de lo que interpretan” y señaló que “esto no funciona así, queremos cambiar las formas con un peronismo abierto que convoque y que proponga alternativas a los votantes”.

Luego se preguntó: ¿Se puede construir algo con estos chicos? No les interesa el 2023, y no conciben que en el Consejo Partidario haya personas que no piensen como ellos” y agregó “nosotros vamos a seguir trabajando, nos vamos a poner a derecho y a responder y elevar a la Justica su requerimiento” sobre la convocatoria a elecciones de congresales.

La interna peronista

Sergio Hernández manifestó que ahora que me toca el honor de conducir los destinos del peronismo “entiendo más que nunca porque al peronismo le va como le fue durante muchos años. Ahora entendemos los intendentes, que siempre acompañamos a los apellidos ilustres, lo que sucedió en el peronismo y cómo los rionegrinos que no son tontos nos da la espalda”.

“Quieren entretener al electorado con estos golpes institucionales internos, porque estos muchachos no aceptan a quienes piensan distintos y no quieren una conducción que piense distintos a ellos, y llevan al partido a una posición de conventillos de barrio”, indicó Hernández.

En sus declaraciones radiales, el intendente manifestó que al peronismo hay que ponerlo en una discusión sobre el proyecto de Río Negro para los próximos 30 años. “Hablar del gasoducto, el oleoducto, regar 200 mil hectáreas en Negro Muerto, la minería, resguardar el agua, entre otros temas, que hacen el futuro de la provincia”-

Por último, Sergio Hernández, destacó que por esto creemos que “Nos Une Río Negro, es una herramienta que vamos a llevar hasta la última consecuencia, y vamos a salir a militar esta propuesta como una forma de hacer política y representar al peronismo”.