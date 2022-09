Pesatti volvió a reclamar por el arreglo del faro

(ADN).- El faro rionegrino, con casi 140 años, se trata del más antiguo que tiene el país en servicio y su mantenimiento y conservación depende de los fondos que envía el Ministerio de Defensa de la Nación.

A fines de enero de este año, el jefe comunal le dirigió al ministro Jorge Taiana una misiva en la cual argumentaba la urgente necesidad de aplicar recursos para la reparación y mantenimiento del faro, no hubo respuesta y el intendente reiteró su pedido.

“Volví a reiterar la carta porque probablemente el Ministro no la ha leído o no llegó a sus manos. Descarto -dijo Pesatti- que si lo hubiera hecho me hubiera respondido”.

En la misma dirección sostuvo que “sólo queremos que el Ministerio de Defensa destine los fondos que está requiriendo el faro para que no se venga abajo y por eso volví a enviar una carta fundamentando el pedido”.

“Razones sobran como para que el Estado nacional se haga cargo de un patrimonio que durante casi 140 años viene prestando un servicio ininterrumpido a la navegación y que es, por otra parte, el faro más antiguo que tiene el país en servicio. Además el faro del río Negro recibió el Emblema Azul de Naciones Unidos en 2017, símbolo que lo reconoce como un bien cultural de la humanidad, y sería una incongruencia que lo perdamos por falta de mantenimiento”, reclamó Pesatti.