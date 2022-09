Los vecinos “están repodridos con la delincuencia”

(ADN). – El intendente Pedro Pesatti, dijo que los vecinos de Viedma “están repodridos” con la delincuencia al hablar en Radio Raíces, sobre la inseguridad en la capital rionegrina y se preguntó “cómo me tengo que expresar para que se entienden las cosas, bien claras para se puedan enmarcar mejor”.

Destacó que el municipio “es la puerta que toca todo el mundo porque está abierta todo el tiempo” y señaló que “es muy fácil ser funcionario público sin que lo conozca nadie” y “hay vivarachos que pasan agachados porque saben que los problemas luego los agarro yo desde la municipalidad”. Explicó que los municipios no están “empoderados” en el tema de la seguridad.

Desde que Pesatti pidió confeccionar una carta de situación local para conocer cómo se coordina el trabajo sobre la prevención y ataque a la inseguridad, se planteó una discusión con el área de seguridad provincial.

El intendente restó importancia al tema y dijo que “lo importante es ver de que manera resolver los problemas” y que las “actitudes belicosas las apliquen para luchar contra los delincuentes” y agregó “no me voy a prender en esa”.

Señaló que desde el municipio “no tenemos herramientas como nos piden los vecinos” y puntualizó que “tenemos que buscar estrategias más eficaces, sin llegar a buscar culpables, en eso no me voy a meter”, dijo.

“Tengo la cara, pero no soy”, enfatizó Pesatti. Que “se pongan a laburar y a perseguir delincuentes”, dijo, pero “no me pueden dejar a un costado de todo lo que pasa en la ciudad”.

“No me voy a prestar a situaciones que compliquen a la policía. Yo no me enfrento a la policía, yo la apoyo, no me embandero en el sector de los que están para joderle la vida a la cana”, manifestó el intendente y afirmó que “es muy difícil encontrarse con policías que agarraron a dos personas a las dos de la tarde y a la tardecita están sueltos haciendo las mismas fechorías de siempre”, al tiempo que aclaró “no todos los funcionarios judiciales son iguales, porque hay casos donde uno ve compromisos muy grandes”