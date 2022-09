Docentes realizan un ayuno en la Carpa de UnTER

(ADN). – Docentes iniciaron un ayuno en la Carpa de la Dignidad Docente levantada frente a la Casa de Gobierno, que será progresiva y donde “se van a ir sumando más compañeros y compañeras», se informó en conferencia de prensa ofrecida esta mañana por la conducción gremial.

Sandra Schieroni, titular de UnTER, se refirió a las acciones del sindicato, donde dijo que “hay una definición política del Gobierno de confrontar con los docentes. La realidad es que no quiere avanzar en una propuesta y resolución del conflicto” y destacó que “no tuvimos ninguna propuesta salarial”.

Cabe recordar que este conflicto se encuentra actualmente en los términos de la Conciliación Obligatoria, que impide al sindicato la adopción de medidas de fuerza, al tiempo que permite la continuidad de las negociaciones.

“El otro punto que nos preocupa son las titularizaciones. Este punto se había tratado en la reunión que tuvimos el 13 de julio y desde allí, Educación no llevó ninguna acción para garantizar el concurso que habíamos acordado», dijo la dirigente gremial.

Por otra parte, la conducción de UnTER reprobó la comunicación que se realiza sobre el conflicto y puntualizó que

Desde el gremio, también se mostraron sumamente molestos por la comunicación sobre el conflicto, desde el Ministerio de Educación: «Es muy grave que el Gobierno viole el principio de buena fe y no es la primera vez que ocurre. En los medios hablan de acuerdos que no existen, transmiten algo que no ocurre. Debemos preservar estos espacios de paritaria y discusión”, indicó Schieroni.