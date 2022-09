Atentado a Cristina: repudio del arco político rionegrino

(ADN).- El intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner generó una ola de repudio de todo el arco político rionegrino. Desde la gobernadora Arabela Carreras, pasando por los gremios y bloques legislativos, hasta dirigentes del Juntos por el Cambio.

En su cuenta de Twitter, la mandataria provincial condenó el ataque y pidió investigación judicial: «Mi más enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta @CFKArgentina». «Es un hecho de absoluta gravedad política e institucional, que requiere de un pronto esclarecimiento», posteó. Y expresó su solidaridad con Cristina Kirchner.

«Nada justifica la violencia en el marco de la Democracia. Repudio el atentado que sufrió la Vicepresidenta

@CFKArgentina, algo que nos afecta como sociedad. Espero sea investigado y esclarecido lo más pronto posible. El respeto y la tolerancia deben anteponerse siempre», publicó el vicegobernador Alejandro Palmieri.

El senador Alberto Weretilneck y presidente de Juntos Somos Río Negro, también utilizó su cuenta de Twitter: «En democracia no hay lugar para la violencia. Mi más enérgico repudio y condena al atentado contra la Vicepresidenta. Toda mi solidaridad y apoyo a

@CFKArgentina y su familia».

Por su parte, el senador Martín Doñate (PJ) publicó: «El intento de magnicidio hacia

@CFKArgentina tiene un origen. Los irresponsables que no se cansan de radicalizar la violencia, de correr el límite un poco más, hoy firman una de las páginas más triste de nuestra historia en democracia».

«El intento de asesinato contra @CFKArgentina es un antes y un después en nuestra historia democrática. En 1983, nuestro pueblo le dijo Nunca Más a la violencia política, que históricamente se ejerció contra el peronismo. La oposición debe cesar su escalada de odio y violencia», posteó el ministro de Justicia Martín Soria.

En cambio, el jefe de Juntos por el Cambio y diputado nacional Aníbal Tortoriello, prefirió retuitear el posteo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Diferente fue la actitud del presidente del bloque rionegrino, Juan Martín, quien posteó: «La violencia nunca es el camino, venga de donde venga. Es repudiable y preocupante la agresión sufrida por la vicepresidenta. Se debe investigar y esclarecer de inmediato».

«Deseo expresar mi solidaridad con la Vicepresidenta @CFKArgentina y manifestar mi sentido repudio al atentado que sufrió esta noche. Hoy más que nunca debemos condenar la violencia, defender la democracia y fortalecer la paz social», publicó el titular del bloque de JSRN Facundo López.

FdT

El bloque de legisladores del Frente de Todos también repudió “el intento de magnicidio” y reclamó “a la Justicia que determine urgentemente las responsabilidades intelectuales y requiere a la dirigencia de todo el arco político que se exprese en favor de la paz social y la cordura”.

“El atentado contra la ex presidenta de la Nación es el resultado del discurso de odio instalado por sectores políticos, mediáticos y judiciales que apuestan a la violencia y el caos”, expresó la bancada que preside María Eugenia Martini.

Unidad Ciudadana

El bloque de Unidad Ciudadana compartió el repudio y planteó su preocupación por el “clima de violencia extrema al que han incitado distintos ámbitos del poder político, mediático y judicial, en contra de la Vicepresidenta”. Su presidente Daniel Belloso “se mostró consternado y llamó a comprometerse con la búsqueda de la paz social por encima de cualquier diferencia”.

JSRN

«Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro expresamos nuestro enérgico repudio al atentado que sufrió esta noche la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Más que nunca condenamos todo acto de violencia que atente contra la democracia y la paz social y esperamos que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer este hecho de suma gravedad.

Asimismo ratificamos que el camino para fortalecer la democracia es mediante los consensos y a través de las urnas y el debate constructivo en los distintos ámbitos del Estado.

Acompañamos a la Vicepresidenta en este difícil momento y reiteramos que debemos garantizar la institucionalidad y el pleno Estado de Derecho para los 45 millones de argentinos y argentinas».

SITRAJUR

«La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de Río Negro manifiesta su más absoluto repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández. Repudiamos todos los discursos de odio en todos los ámbitos que no generan debate político sino antagonismo, irracionalidad e intolerancia. El Discurso de odio generalizado está dirigido especialmente a todo lo popular, desde las organizaciones del campo popular hasta para las personas más vulneradas por políticas que sólo han generado deuda, concentración de la riqueza y mayor desigualdad. Resulta particularmente preocupante todas las muestras previas de exacerbación de discursos de odio tanto de funcionarios judiciales como de representantes gubernamentales, en particular de CABA que han logrado generar un caldo de cultivo para que se de este hecho que es de una tremenda gravedad. Reivindicamos la convivencia democrática, repudiamos el fascismo discursivo y la intolerancia. Exigimos el total esclarecimiento de los hechos que desencadenaron este atentado a la vida de la ex presidenta y caigan todxs sus responsables. Convocamos a movilizarnos en defensa de la democracia y por una justicia que no pretenda gobernar sino ceñirse al rol que la constitución y los tratados le mandan».

UnTER

«El Consejo Directivo Central de UnTER desde la Carpa de la Dignidad, repudiamos el atentado contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, exigimos que la justicia investigue en forma inmediata quienes son lxs responsables materiales e intelectuales de este hecho que se constituye en una alerta del clima de violencia que pretenden imponer los sectores de derecha en nuestro país.

Nos encontramos indudablemente ante un intento de golpe para desestabilizar la democracia que tanto nos ha costado sostener. Desde la avanzada del lawfare, la persecución de dirigentes sociales y políticos, venimos denunciando que vienen por la democracia, contra todxs.

Independientemente de donde esté cada unx de nosotrxs posicionadx político partidariamente, no podemos permitir que continúe esta escalada de violencia instalada a través de discursos de odio y reforzada por los medios de comunicación obsecuentes con los grupos de poder que apuestan a la violencia y el caos.

Como trabajadorxs de la Educación defendemos la vida en paz y democracia, alertamos que se debe frenar cualquier intento de enfrentamientos entre el pueblo. Ya no hay margen para seguir naturalizando las divisiones provocadas por los sectores que lucran a costa de la destrucción de quien piensa diferente. Hoy más que nunca, es imprescindible defender en cada espacio la construcción colectiva de una sociedad justa, solidaria e inclusiva».

ATE

«La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudia enérgicamente el atentado contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y exige el esclarecimiento urgente de un hecho que debilita la democracia de nuestro país.

El fascismo no puede pasar en la Argentina. Recuperamos la democracia y pusimos fin a la violencia política para siempre. El nivel de intolerancia y hostigamiento de los últimos tiempo tiene que llegar a su fin para poder consolidar la paz social en la Argentina.

El sindicato se solidariza con la Vicepresidenta y su familia, y convoca al pueblo argentino a movilizarse en defensa de las instituciones y la democracia».