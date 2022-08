Se agita la interna en el peronismo rionegrino

(ADN).- El anuncio de la conducción del PJ de formar «Nos Une Río Negro», una alianza electoral con el Frente Renovador y Nuevo Encuentro, agitó los ánimos internos del peronismo y preanuncia un debate que profundizará la división con destino incierto.

La senadora Silvina García Larraburu, fue crítica del nuevo espacio creado por el Partido, lo consideró «inconsulto» y pidió «un verdadero debate interno con participación real». También señaló que hay «excesos de individualismos, drenajes de compañeros y compañeras que fueron destratados en este tiempo» y destacó que esta situación «no se resuelve con fotos de escritorio desde Buenos Aires». La senadora había organizado un acto en Bariloche, en junio para el Día del Padre, junto a María Eugenia Martini y María Emilia Soria, donde se manifestó que la “unidad” del peronismo en Río Negro llegará de la mano de las mujeres, con críticas a la conducción partidaria, al tiempo que pidieron “que no nos distraigan con las internas. Ocupémonos de recuperar la unidad».

Por supuesto, la reacción no se hizo esperar. Un grupo de concejales peronistas de la Provincia le saltó a la yugular y tras indicar que no sorprende la actitud de García Larraburu, indicó que «la vemos elección tras elección ocupando cargos políticos pero nunca asumiendo responsabilidades partidarias. Algo que al menos le daría algo de coherencia a su discurso. Poco puede criticarse cuando se decide no comprometerse previamente» y agregó que «también sorprende escucharla hablar de internas. Desde hace 20 años nuestro partido la ha honrado con la posibilidad de ser concejal, legisladora, diputada y dos veces senadora. Nunca atravesó una interna».

«Que es lo que está diciendo su planteo? Ella sola puede ser elegida, cómo si fuera portadora de una aura superior, mientras el resto nos debemos a internas? Nunca encabezó una lista ni se animó a participar en internas. Sin embargo la única vez que “le tocó” liderar una lista de candidatos en su territorio obtuvo una derrota histórica para el justicialismo, al encabezar la lista de concejales de su ciudad. Terminó en el quinto lugar detrás del voto en blanco. No hay antecedente peores en el PJ de Bariloche. Ingresó ella sola como concejal».

Los concejales sostienen que «hace falta más humildad y más trabajo colectivo. Las dificultades políticas que atraviesa nuestro espacio lo requieren, y sería bueno que la senadora sea respetuosa de quienes ocupan hoy el Consejo del partido, y con las decisiones que allí se toman por mayoría».

Firman esta declaración Natalia Vergara, concejala de Villa Regina; Hugo Cerda, concejal de Villa Regina; Nancy Marín, concejala de Mainque; Jorge González, concejal de Chichinales; Florencia Alvarez, concejala de de Chichinales; Mauro tamburrini, concejal de Sierra Grande; Valeria Cañuqueo, Concejala de Sierra Grande; Paola Castro, concejala de General Conesa y Daniel Hernández, Tribunal de Cuentas de Chimpay