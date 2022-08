Polémica en El Bolsón por un busto de Néstor Kirchner

(ADN). – Ricardo «Caleuche» García, ex intendente peronista de El Bolsón, afirmó en un reportaje radial que el actual intendente Bruno Pogliano, fue quien hizo destruir el busto del ex Presidente Néstor Kirchner y la reacción no se hizo esperar y la mesa local de Juntos Somos Río Negro, emitió una declaración donde expresó que lo dicho por «Caleuche» «es totalmente falso, ya que fue la empresa que realizó la obra de extensión de la red de agua potable sobre el bulevar de la Avenida San Martín quien, accidentalmente, derribó con su maquinaria la base que sostenía el busto» y que originó que «la obra realizada por el escultor Ernesto Bertedor quedara arruinada».

Juntos también aclaró que «a pesar de los reclamos hechos por la Municipalidad de El Bolsón, la empresa nunca subsanó el daño causado» y recordó que «fue a partir de la decisión del Intendente Bruno Pogliano que el artista plástico realizó nuevamente la obra en dos oportunidades. La primera llegó deteriorada producto de un embalaje deficiente y la segunda se colocó en el mismo lugar el 10 de diciembre del 2021 siendo destruida su base por energúmenos de manera anónima».

«Felizmente el busto no sufrió daño y se encuentra en resguardo de la Municipalidad a la espera de que llegue el día donde el resentimiento político y la intolerancia sean erradicados de la vida democrática», destacó JSRN de El Bolsón e indicó que «para que esto suceda, es fundamental que aquellos que son o fueron bendecidos por el voto popular, no mientan y hagan del agravio su forma de hacer política».