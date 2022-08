Lanzan diplomatura en competencias gremiales

(ADN).- Organizada por la Subsecretaría de Extensión Universitaria de la Sede Atlántica de UNRN, la diplomatura estará destinada a trabajadores, delegados, dirigentes gremiales y todo ciudadano que desee desempeñar funciones de representación sindical y brindar asesoramiento de base en su sitio laboral.

La diplomatura estará coordinada por el Dr. Raúl Ferrara, abogado (UBA), subgerente de Relaciones Institucionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEYSS), al frente de un equipo de 18 docentes, entre otros/as, Laura Jaqueline López, docente en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), ex directora en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires; Oscar Cuartango, ex Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires; Graciela Sosa, ex directora nacional de Asociaciones Sindicales, de Relaciones Laborales y de Relaciones Internacionales (MTEYSS); Adolfo Saglio Zamudio, ex director nacional de Relaciones Laborales del mismo ministerio; Gustavo Mariani, actual coordinador del Consejo Federal del Trabajo del MTEYSS; Luis Antonioli, ex subsecretario de Empleo de la Provincia de Buenos Aires y María Verónica Piccone, directora de la carrera de Abogacía de la UNRN.

Son objetivos generales de esta diplomatura «contribuir al mejoramiento de los procesos de desarrollo de las organizaciones sindicales, haciendo foco en el conocimiento sobre aspectos estructurales de los derechos sociales, en general y los sindicales en particular, con la visión de fomentar el diálogo social como matriz del equilibrio entre capital y trabajo. En ese sentido se buscará que los y las participantes adquieran herramientas teórico prácticas que permitan formar una organización sindical inclusiva, comprometida, solidaria y con perspectiva de género, como así también logren comprender la dinámica de los intereses contrapuestos que se expresan en el sistema Capital-Trabajo; que incorporen conocimientos básicos que les permitan desplegar habilidades de negociación y liderazgo para la gestión cotidiana o de conflictos inherentes al ámbito laboral y que adquieran habilidades de comunicación a fin de fortalecer el ejercicio del rol sindical, entre otros».

La diplomatura estará distribuida en 3 módulos: Derecho del Trabajo; Filosofía, Historia y Economía y Dimensiones inherentes al Mundo del Trabajo. La modalidad de cursada será de manera mixta (virtual sincrónica y presencial) y tendrá una carga horaria total de 100 (cien) horas reloj. Son criterios de aprobación registrar un 70% de asistencia a las clases y lograr la nota 7 (siete) en la instancia de evaluación final.

Tiene un arancel de $20.000 (veinte mil pesos) y un cupo máximo de 70 participantes; en caso de presentar listado de inscriptos por gremio se cobrará un arancel diferenciado de $16.000 (diecisesis mil pesos). A l momento de realizar el pago se puede elegir abonar en cuotas -sujeto a financiación de cada entidad bancaria-.

La preinscripción se realizará hasta el 29 de agosto completando este formulario. Una vez cerrada, se hará llegar vía correo electrónico las instrucciones para efectivizar el pago del arancel correspondiente, que se podrá realizar hasta las 12 hs. del 31 de agosto.