Inversión de EdERSA en un sistema de teleoperación

(ADN). – EdERSA puso en funcionamiento del nuevo sistema de telesupervisión y telecomando Net Work Manager 10 «MN10» (SCADA) y su vínculo comunicacional con el equipamiento de operación y medición de los sistemas, con el que la distribuidora no sólo visualiza en tiempo real el sistema eléctrico en toda la provincia, sino que además puede tomar determinaciones y ejecutar de manera remota determinadas maniobras.

Leonardo Iriarte es el Gerente de Operaciones de EdERSA explicó que «hoy, con los avances tecnológicos incorporados y la implementación del nuevo sistema de teleoperación SCADA, podemos determinar con buen grado de precisión dónde ocurrió el problema que origina el corte de energía, lo que permite acortar los tiempos de solución de los problemas, acelerar las respuestas y la reposición del suministro”.

“El sistema eléctrico de la Región Sur rionegrina se extiende desde Pilcaniyeu hasta Sierra Colorada y está constituido por 300 kilómetros de línea en 33 kilovoltios y otros 50 kilómetros de línea de media tensión en 13,2 kV. Hasta no hace mucho tiempo, ante salidas de servicio del sistema, encontrar la falla podía ser en muchos casos un problema y prolongados tiempos de interrupción de la electricidad para los vecinos.

EdERSA invirtió algo más de 150.000.000 de pesos en esta actualización tecnológica que unifica la teleoperación de todas las instalaciones de transporte y de maniobras en distribución eléctrica. El SCADA es el corazón operativo de la compañía y permitirá telecomendar estaciones transformadores, reconectadores y reguladores de tensión de toda la provincia. Tiene una proyección operativa de más de 15 años y ofrecerá información «on line” también de las Estaciones Transformadoras que opera Transcomahue, algo trascendental para minimizar los tiempos de operación que normalmente insumían las comunicaciones.

Hasta este año, la distribuidora eléctrica telesupervisaba sus instalaciones con dos sistemas que estaban perdiendo vigencia, con limitaciones en el tratamiento de los datos y prácticamente ya no permitían incorporar nuevas instalaciones a esta plataforma “on line”. “Los sistemas anteriores quedaron algo antiguos. Por eso, no podíamos sumar nuevas instalaciones a la telesupervisión e incluso teníamos que realizar cálculos manuales para obtener variables reales de algunas instalaciones, dado que el sistema no se podía actualizar”, remarcó el gerente de Sistemas, Jorge Liendro.

En el Centro de Operaciones de Distribución -COD-, técnicos de EdERSA reciben información y analizan datos las 24 horas del día. Son los primeros en visualizar cualquier falla que ocurra en los 203.000 kilómetros cuadrados que tiene la distribuidora en su área de concesión. Ahora también pueden hacerlo con las 8 estaciones transformadoras que opera la transportista Transcomahue.

Desde esa sala, y en tiempo real, se operan las instalaciones de manera remota y se guía a las cuadrillas operativas a la hora de encontrar fallas eléctricas. “Con el SCADA, nuestros equipos incorporarán nuevas instalaciones a la telesupervisión. El nuevo sistema puesto en operación tiene una gran capacidad y permitirá contar información inmediata, incorporando a la teleoperación más estaciones transformadoras, reconectadores y reguladores de tensión. Todo eso redundará en una mejor calidad de servicio; en disminución de los tiempos de respuesta y reposición, dado que desde el COD podrán ofrecer mucha información a los operativos en campo; mayores datos para resoluciones y análisis; y enormes ventajas en la coordinación de los recursos”, graficó Iriarte.

“Tenemos muchísimas expectativas porque en el mediano plazo migraremos todas las Estaciones Transformadoras y los reconectadores al nuevo SCADA, que ofrece mayores cualidades en la telesupervisión porque brinda más y mejores datos; permite la unificación de la información en tiempo real en un solo sistema; nos da la posibilidad de visualizar lo que está sucediendo en las estaciones transformadoras de Transcomahue vinculadas con el servicio de EdERSA”, agregó Liendro.