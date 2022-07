La red social no es la favorita de la política rionegrina. Sin embargo, es el canal habitual de debates y posicionamientos políticos en el país y el mundo. La dirigencia autóctona no se hizo aún el hábito de transitar por las sinuosas calles virtuales del pajarito, y prefiere andar por Facebook o Instagram. Lo que aún está en debate es si Twitter no le simpatiza a la clase política local, o es que la política ya no hace política.

