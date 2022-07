En EdERSA también se puede hacer el registro tarifario

(ADN). – EdERSA informó que con el propósito de colaborar con el registro de Segmentación Tarifaria, se pueden gestionar turnos virtuales en todas las sucursales de la provincia, para luego realizar el trámite de manera presencial, a excepción de los usurios de Bariloche y Río Colorado, donde el servicio es prestado por cooperativas eléctricas.

Es importante destacar que todos los usuarios de la categoría Residencial que deseen mantener el subsidio en el costo de abastecimiento a la energía eléctrica y el gas, deben inscribirse en el Registro que el Estado Nacional puso en línea desde la web www.argentina.gob.ar y la APP “Mi Argentina”. Desde hoy y hasta el 22 de este mes se anotan sólo los terminados en 3, 4 y 5.

Los usuarios de EdERSA que no tengan conexión a internet para realizar el registro en las plataformas antes mencionadas o que no puedan hacerlo por distintas razones, pueden sacar un Turno On Line en la página web de la distribuidora y así concurrir a las oficinas comerciales para recibir ayuda y realizar la registración.

Los turnos estarán disponibles para todos nuestros usuarios desde el siguiente link: https://bit.ly/turnoedersa

Es importante destacar que el registro desde la página www.argentina.gob.ar se realiza de manera rápida y dinámica, y que en las oficinas de Anses y Camuzzi también se reciben los trámites.

Para efectuar el trámite es importante tener siempre a mano lo siguiente:

• El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.

• El último ejemplar de tu DNI.

• El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

• Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

• Una dirección de correo electrónico.

• Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tené a mano el número de registro.

Destacamos además que todos los vecinos de barrios incluidos en el Renabap no es necesario que realicen el registro, dado que de manera automática mantendrán el subsidio.