López Murphy llegó a Río Negro con Republicanos Unidos

(ADN). – El Partido Republicanos Unidos, espacio de Ricardo López Murphy -que integra JxC- desembarcó en la provincia y sus apoderados Luciano Villanueva y Yanina Krieger, se presentaron ayer en la Justicia Electoral, junto a Nicolás Suárez Colman, para inscribir a la Junta Promotora que tendrá a su cargo la conformación del partido en Río Negro.

“Decidimos formalizar el partido ante la situación que atraviesan la Nación, la Provincia y muchos municipios que no logran salir del atraso y poco a poco se van hundiendo en la pobreza. Tenemos una provincia con muchísimo potencial, con un sector privado que a pesar de los embates de la economía y la burocracia no se resigna al atropello. Venimos a brindarle a los rionegrinos una propuesta de desarrollo y de crecimiento. El Estado sobredimensionado, torpe y caro no va más”, manifestó Suárez Colman.

La Junta promotora quedó conformada por los dirigentes, Cristina Cejas, Nelson Soriano Suarez, Emma y Claudia Giovannini, de Bariloche; Adrían Peinecura de Valle Medio; Julieta Bermejo, Luciano Villanueva, Victor Fworeski y Nicolás Suárez Colman del Alto Valle; Cristina Benítez y Fernando Skliarevsky, de la zona Atlántica; y Matías Flores y Berenise Valmaggio como referentes de la Juventud.

“Nuestros ejes son los propios del desarrollo: un Estado eficiente focalizado en el crecimiento económico y no de las plantas estatales; Una economía abierta focalizada en el libre comercio y la explotación del potencial comercial, industrial, turístico y productivo de Río Negro; una reducción de las regulaciones burocráticas e impositivas que alivien a quienes generan empleo y producen bienes y servicios; Un plan de infraestructura que genere condiciones para la transformación y por último un sistema educativo que premie el esfuerzo y de herramientas para el futuro”, puntualizó Suárez Colman luego de la presentación ante la Justicia