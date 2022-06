En busca del tiempo perdido. ADN

«En Busca del Tiempo Perdido», de Marcel Proust, suma recuerdos que van viniendo a la memoria del narrador sobre un pasado donde se entremezclan sueños, verdades e irrealidades.

Un sector del peronismo rionegrino intentó transitar en San Antonio por ese camino y convocado por la UB local y el legislador Luis Noale, se reunió este viernes con mucho voluntarismo y entusiasmo, y abrió el camino al discurso y al debate, por primera vez en público desde la pandemia, saltando el contacto virtual.

Hubo catarsis donde se escucharos distintas expresiones, pero faltó “el documento final”, una certificación necesaria que exige la política para darle entidad al encuentro. Sin conclusiones. No hubo una postura consensuada, sólo la necesidad de dar “fe peronista” ante una posible herejía: “La vida por Perón”.

El sello de la reunión lo puso el sorismo con peso específico y la presencia de María Emilia Soria y los legisladores José Luis Berros, Ignacio Casamiquela, Daniela Salzotto y Pablo Barreno y el acompañamiento de María Eugenia Martini, titular del bloque legislativo del FdT, como un sector con clara identificación interna. También estuvieron el legislador Alejandro Marinao y el intendente de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao, el jefe comunal de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, además de concejales y otros dirigentes de unidades básicas.

Esta primera expresión pública también tuvo la presencia de Gustavo Casas, de Kausa Peronista, mencionado como candidato a gobernador y de otros lineamientos internos, como “Convocatoria Peronista Hay 2023” e incluso una adhesión de Silvina García Larraburu, senadora de Bariloche.

La convocatoria desplegó su artillería en consignas como “el peronismo no se regala” o “no es furgón de cola”, con el propósito de dejar en claro el pensamiento de un sector contrario a cualquier acuerdo electoral con JSRN, como se viene considerando desde hace un tiempo desde el doñatismo.

Para mirar el escenario completo hay que analizar las ausencias y al resto del peronismo, legisladores, intendentes, concejales y dirigentes de unidades básicas que no concurrieron. Ese cuadro con todos los protagonistas tiene además un correlato con la esperada reunión -que anunció el intendente de Lamarque Sergio Hernández- del Consejo Provincial del PJ, que tratará la renuncia de su titular Alejandra Más. En esa oportunidad se elegirá al sucesor y nuevo presidente del justicialismo y podrían surgir novedades del plan de acción futuro del partido. Esta conducción tiene mandato hasta el año próximo.

Hubo un primer movimiento necesario del peronismo para sacudir la modorra y abrir al debate interno, muy aquietado e incluso sin funcionamiento del propio Congreso Provincial que preside Martín Soria, con congresales que finalizarán su mandato en tres meses y será necesario convocar a elecciones. Otro tema del que poco se habla y que tensa las cuestiones internas.

Se aproximan tiempos de definiciones y la gobernadora Arabela Carreras aprovechó el agasajo del Día del Periodista, el martes pasado -en la Residencia de los Gobernadores- para abordar sobre el futuro.

Ante la prensa -luego de destacar la importancia de esta actividad para la difusión de la actividad oficial- definió a JSRN como “un gran equipo” y precisó que “éste en un gobierno en transición”, que «comenzó con Alberto», sigue con ella y que “luego vendrá otro”. Indicó que el oficialismo es un espacio donde “hay tensiones”, a las que calificó de “naturales”, y que “a veces se manifiestan y otras no”.

Carreras ofreció de esta manera la primicia que no iría por la reelección, un adelanto que quedó en “stand by”, porque como no hubo preguntas ni repreguntas, no era la ocasión, y será el tiempo quien lo confirme.

Pero la gobernadora también aprovechó su visita a Bariloche y, en otro agasajo a la prensa, volvió a abordar el tema reiterando que “siempre voy a acompañar a Alberto», destacó el trabajo en equipo y dejó señales de su próximo destino que muchos ubican en la vicegobernación y otros como próxima candidata a intendenta de su ciudad, San Carlos de Bariloche. Sería el más probable.

Tiempo de definiciones en JSRN que apura frente a sus adversarios con el retorno “en off” de Alberto Weretilneck y el futuro rol de Arabela Carreras. Los incipientes movimientos ordenan hacia abajo, llevando las futuras especulaciones a los espacios para el 2023, de otros dirigentes de primera línea como Pedro Pesatti, intendente de Viedma, y Gustavo Gennuso, de Bariloche, quien no tiene reelección.

Enfrente, Juntos por el Cambio atraviesa una tormenta por la ventilación de audios en los que el diputado nacional Aníbal Tortoriello intenta despegar al partido de una supuesta maniobra económica del legislador Juan Martín con fondos de la campaña electoral. Inmediatamente, de eso eso se hizo eco el abogado y dirigente roquense Nicolás Suárez Colman -ahora refugiado en el partido de López Murphi-, criticando a Martín.

Hay movimientos en el macrismo. Muchos quieren dejar afuera a Tortoriello. El empresario resiste el embate y cierra su círculo, al que le avisó que además de candidato a gobernador, podría competir por la intendencia de Cipolletti.