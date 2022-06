Alquileres: insisten con actualizaciones “semestrales”

(ADN).- El diputado rionegrino Agustín Domingo aseguró que están “dialogando” con la principal bancada opositora sobre este punto, ya que el dictamen de minoría establece que las actualizaciones de los pagos sean cada 3 meses.

Tras firmarse el dictamen de minoría sobre la reforma de la Ley de Alquileres (N°27.551) el miércoles en la reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, todo se encaminaba a debatirlo como tema único en una sesión el próximo 30 de junio, pero la oposición dio marcha atrás por cuanto no tenía asegurados los números.

Sin embargo, otro dilema se sumó al tema de Alquileres, luego de que el diputado rionegrino Agustín Domingo –autor del proyecto- manifestara disconformidad con el punto sobre las actualizaciones de los pagos que plantea el despacho firmado.

Al ser consultado por parlamentario.com el legislador del bloque Juntos Somos Rio Negro afirmó que van a sostener que las actualizaciones “sean semestrales” y no cada 3 meses como establece el dictamen, motivo por el cual informó que están “dialogando” con la principal bancada opositora, pero no adelantó qué sucedería en caso de no llegar a un acuerdo.

“Más allá de que hay algunas cuestiones que se podrían modificar de nuestro dictamen de minoría, esta pendiente cuándo se convocaría a sesión o cuándo se puede consensuar a una agenda de temas porque el oficialismo también tiene temas que le interesan tratar y esto es lo que no esta permitiendo que se consensue una fecha de reunión”, explicó Domingo en declaraciones a Diputados TV y contó que la sesión se cayó porque “no estaba el número para llegar a convocar para la semana que viene, por lo cual se esta pensando en una fecha más adelante”.

Por consiguiente, expresó a ambos medios que todo depende de que oficialismo y oposición “se pongan de acuerdo en fecha de sesión”, y remarcó que “es consecuencia de la extrema paridad que hay. Sería deseable que haya más diálogo para que se puedan tratar los temas que quieren ambos”. “Se hace difícil cuando se quiere tratar un solo tema”, opinó.

“Los números son tan justos que cualquier diputado que tenga algún inconveniente para asistir la semana siguiente complica la solicitud del pedido de sesión especial, y no se puede correr el riesgo de no tener el número para avanzar con la aprobación de la iniciativa”, manifestó Domingo y adelantó el acompañamiento del misionero Diego Sartori del Frente de la Concordia Misionero porque “firmó el dictamen de minoría”.