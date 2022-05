Provincia dicta conciliación obligatoria y frena el paro

(ADN).- La gobernadora confirmó que el paro de 48 horas prevista para esta semana por el gremio UnTER no se realizará por el llamado a conciliación obligatoria. “Basta de paros, basta de no ir a trabajar”, apuntó Carreras.

En diálogo con Radio Seis, la mandataria adelantó que habrá “una gran modificación a la hora de discutir paritarias” con el gremio de los docentes. “Las paritarias no serán de un día, serán de diez o los que sean necesarios. Nos vamos a sentar todos a buscar la solución, que no es el paro”.

En ese marco, dijo que el Gobierno plantea sumar el pago de un plus por formación a los docentes, como ocurre con el resto de la Administración Pública. “Actualmente no se paga por este concepto, justo en el sector donde más se necesita formación. No hay incentivo y eso tiene que cambiar. En la próxima paritaria, junto al gremio, vamos a proponer un modelo de clasificación de los títulos, las horas y el nivel de formación”, dijo.

“Basta de hablar sólo de salarios. Hablemos de calidad educativa y de la calidad de formación de los docentes. Hay un dato alarmante: solo la mitad de los docentes de Nivel Medio tiene formación apta para el nivel, la otra mitad son idóneos”, sentenció en el medio barilochense.