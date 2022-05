Insatisfacción democrática. ADN

Cristina Fernández expuso el viernes en la Universidad Nacional del Chaco Austral, en una Clase Magistral, que versó sobre Estado, Poder y Sociedad, con un análisis donde alertó que existe “una insatisfacción democrática” en tanto persisten sin solución las demandas básicas de la población, y que en cierto modo pone en riesgo al sistema. “Los Estados modernos no tienen todas las herramientas que necesitan para enfrentar nuevas realidades, con el surgimiento y las presiones de poderes fácticos, no democráticos, como los del capital concentrado, los grandes fondos de inversión o las corporaciones mediáticas”, remarcó. Pero destacó que “tampoco se utilizan las que tienen”. Incursionó en un tema central del debate actual.

La mirada de la Vicepresidenta retumbó en la Casa Rosada, que no encuentra solución al proceso inflacionario que licúa los salarios mes a mes, produce crecientes reclamos laborales y donde las respuestas tienen que surgir de presupuestos con recursos enflaquecidos.

Esta semana en Viedma hubo movilizaciones de docentes, hospitalarios, estatales y policías. Un reflejo de la insatisfacción. Río Negro no escapa a la coyuntura nacional y no es el único distrito con disputas salariales.

Esta semana se reanudan las paritarias que pueden aflojar tensiones. La reparación de la escalada inflacionaria es el objetivo gremial. El Gobierno irá en busca de un acuerdo, cuidando el equilibrio financiero. Hay voluntad de diálogo y espíritu componedor. Esta es la línea que bajó Arabela Carreras y que obliga a los ministros a estar más atentos. Un buen entendimiento producirá un efecto dominó positivo entre las fuerzas sindicales, a la inversa, también hay imitación por el clima imperante.

Juntos Somos Río Negro (JSRN) estrecha filas. No hay tanto margen como para poner en riesgo nada, porque todos pierden. El avance del liberalismo y “la insatisfacción democrática” es una evidencia que reflejan todas las encuestadoras. La política cae en descrédito con un serio riesgo para el sistema democrático que se sustenta con los partidos.

Río Negro no está exento de esta realidad. Aníbal Tortoriello mantiene un bajo perfil, no hace declaraciones y espera ser subsidiario de un malestar nacional que traiga agua para el molino de Juntos por el Cambio en la provincia. En este espacio existe la sensación de que sea cual fuere el resultado de la elección, siempre ganan, tanto con el premio mayor de la gobernación, como llevarse de las urnas un bloque de legisladores con una minoría importante en el parlamento provincial.

Por otra parte, el escenario provincial no tiene una figura como la de Javier Milei. No hay un libertario que rompa el confort del macrismo y Tortoriello, que lo incomode por derecha y que le quite votos. Así, el caudal de apoyo es “en expectativa”, no es de nadie, solo hay que enamorarlo. Hoy, se conduce por una sola vía electoral.

JSRN no desconoce esta realidad y mal haría en minimizar el riesgo. Está obligado a blindar al gobierno.

La dirigencia peronista está distraída. Espera que el gobierno tropiece para inundar a los medios de comunicados, con la intención de dejar en claro que “esto ya lo dijimos” o “lo veníamos anunciando”. Nade sucede en ese mundo oficialista a nivel nacional y opositor a nivel provincial, una dualidad que siempre lo colocó al borde de la zozobra.

Martín Doñate (FdT) sigue haciendo política de gestión, en el tándem con Alberto Weretilneck (JSRN), con una hoja de ruta delineada fuera de las fronteras provinciales, con ecos en el Senado y la Casa Rosada.

Martín Soria sigue en “el eterno resplandor de una mente sin recuerdos”. Estaba en mora para convocar al Congreso Provincial del PJ que preside, finalmente hizo una reunión «on line» de la mesa de conducción, para tratar “temas administrativos”, pero sigue en falta porque no puso fecha para reunir al máximo organismo de conducción peronista. De este modo le quitó argumentos a sus adláteres para criticar a la conducción del partido (que conduce Alejandra Más) por falta de reuniones.

El peronismo aislado, no debate. No reúne a sus cuerpos orgánicos.

Además, el Ministro de Justicia tiene una denuncia de la jueza federal María Servini de Cubría, por obstruir una investigación por comercialización de droga en el Pabellón Universitario de la cárcel de Devoto. La causa cayó en el juzgado de Julián Ercolini e interviene el fiscal Guillermo Marijuán.

Un nuevo actor aparece en escena y anotado por la pelea de fondo en el PJ, Gustavo Casas. El titular de Vialidad Nacional en Río Negro, recorre la provincia y el marco de gestión del organismo a su cargo le permite una tarea política itinerante. Tiene diálogo con todos los sectores, sabe del estado de debilidad del peronismo y la sujeción a las políticas nacionales, pero piensa en rionegrino y repite a quien quiera escucharlo que “esto tiene que ser con todos y no en contra de nadie”, y aspira a reunir en una mesa a una decena de dirigentes de la provincia. Está dispuesto a «jugar», ante la orfandad de candidatos.