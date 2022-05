Inauguraron el Centro Cívico de Stroeder

(ADN).- El intendente José Luis Zara, junto al delegado municipal, Emiliano López, dejó inaugurado el edificio del Centro Cívico de la localidad.

El nuevo Centro contará con dos plantas que constituyen un total de 438 metros cuadrados, donde funcionarán diferentes instituciones como IOMA, PAMI, REGISTRO CIVIL, ANSES. Por otra parte, cuenta con un bloque sanitario en planta baja al que se anexa una “kitchenette” en relación directa con el hall de acceso y un Salón de Usos Múltiples (SUM) en planta alta, para usos de diferente índole.

Previo al corte de cintas, el Secretario de Obras Públicas, Jorge Isaac, hizo un repaso de las distintas etapas por las que atravesó la obra, con la pandemia de por medio. No obstante destacó que se pudo finalizar y señaló: “hoy estamos acá, inaugurando el edificio lo cual es motivo de gran alegría y para la gente de Stroeder será motivo de gran alegría, ya que les va permitir tener todo en un solo lugar. Es una obra muy importante, para nosotros es la conclusión de un esfuerzo, de un trabajo de muchos años”.

Luego, se expresó la titular local de IOMA, Silvina Colombo: “Estoy muy agradecida, en este lugar había una casita prefabricada, a mi en el 2010 me convocaron de IOMA Bahía Blanca para hacerme cargo de la delegación local en Stroeder, fue una emoción muy grande porque pude volver a mi lugar, a parte de mi vida e infancia. Nos tocaba venir a la casa prefabricada, llegaba en colectivo y Raúl tenía los mates preparados con algo dulce. Ahora volvemos a compartir un lugar, contentos por nuestro pueblo, por este lugar donde se concentran todas las oficinas”, dijo.

Además, añadió: “Le agradezco al Intendente Municipal que siendo municipal se preocupe por las instituciones provinciales y nacionales y que haya gestionado este lugar para mi pueblo querido”.

En coincidencia con Colombo, el titular del Registro de las Personas, Raúl Omar Jacobo, hizo un repaso por la historia del proyecto del Centro Cívico y aseguró: “Costó mucho tiempo tener lo que hoy tenemos aquí. Realmente para nuestro pueblo será uno de los edificios de referencia, como tantos que tenemos en nuestro pueblo”.

“En cuanto al Organismo que me toca representar, la gente mayor recordará, dentro de 4 años el Registro de las personas cumplirá 100 años en Stroeder y ha ido girando por un montón de lugares y hoy vamos a tener un lugar fijo, cómodo y lindo para realizar el trabajo”, agregó.

Para finalizar, el Intendente Zara indicó: “Tengo una alegría muy grande, junto a mi equipo de trabajo, y no quiero dejar de nombrar a Romina Becker, que también fue una ideóloga de este edificio. En el 2010 unos de mis primeros proyectos en el Concejo Deliberante fue de Resolución para que el Registro Civil tenga un lugar más acorde. La verdad que cuando llegué como intendente no me olvidé de este lugar, Romina me lo hizo recordar y empezamos a pensar que íbamos a refaccionar este antiguo Registro, pero con un proyecto más ambicioso, que fue este; un Centro Cívico”.

“Empezamos a hacer el proyecto y la verdad que muchas veces asustan los valores, fue así que durante el gobierno de María Eugenia Vidal se creó el Fondo de Infraestructura Municipal que hoy sigue vigente y nos permitió pensar en la construcción de este edificio”, recordó el jefe comunal al cierre de su discurso.