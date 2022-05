Aguiar sobreseído por protestas durante el macrismo

(ADN).- La causa que involucraba al dirigentes de ATE incluía bloqueos de rutas nacionales, en pozos de gas y petróleo, movilizaciones en organismos públicos y enfrentamientos con la Policía Federal. Eran un total de 30 hechos ocurridos entre 2016 y 2018.

“Una vez más, quedó demostrado que la protesta social no puede ser criminalizada. El juzgado federal de Roca fue siempre utilizado para perseguir a quienes ejercen el derecho constitucional de reclamo. Estos jueces de doble apellido son hijos de la dictadura, viven en countries, vacacionan en Europa y no tienen ni idea de las verdaderas necesidades del pueblo. Están al servicio de los poderosos. No se meten con el narcotráfico, ni con los ladrones de guante blanco. Por eso hay que cambiarlos. Tenemos que lograr la democratización del poder judicial”, señaló el dirigente de ATE luego de la publicación del sobreseimiento por parte de la Justicia Federal de la causa N° 8838/2016.

De esta manera, luego que la Cámara Federal de Apelaciones diera lugar al recurso presentado por la abogada Ailén Roca, obligando al juez federal Hugo Greca a rectificar su fallo y dictar inmediatamente el sobreseimiento total y definitivo, el sindicalista logra cerrar todas las causas en la Justicia Federal extraordinaria y las que tenía pendiente en la jurisdicción ordinaria.

Este último fallo, no sólo resolvió el sobreseimiento de Aguiar, sino también el de otros dirigentes como el actual Secretario General de la provincia, Rodrigo Vicente, secretarios generales de seccionales, y otros miembros de conducción como Rosa Ñanco, Federico Gabarra, Luciano Pedraza, Matías Miquelez, Ricardo Sal Martín, Guillermo Granados, Claudia Reyes, Gerardo Collinao, Miguel Tapia, Carlos Goinhex, Néstor Gómez y Zulma Dávila