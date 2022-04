UB de Campo Grandes negó firma en un comunicado

(ADN). – El secretario general de la Unidad Básica «Eva Perón» de Campo Grande, Héctor Gaete, negó haber firmado un comunicado con otras Unidades Básicas de la provincia, que se distribuyó a los medios de comunicación fijando posición ante un eventual acuerdo electoral con JSRN y reclamando un Congreso Provincial ampliado

Gaete aseguró que “en ningún momento nadie nos consultó al respecto y menos aún firmamos ese comunicado al que hacen alusión las notas periodísticas”.

Sostuvo además que «no comparto para nada que se utilice el nombre de la Unidad Básica Eva Perón de forma inconsulta. Por lo tanto, rechazo rotundamente nuestra inclusión en dicho comunicado. No conozco al compañero ni me he comunicado con la persona que publicó la nota. Pedimos por favor que dejen de utilizar el nombre de la unidad básica sin nuestra autorización porque lo único que se genera con todo esto es una confusión de la que no queremos ser partícipes” dijo Héctor Gaete.