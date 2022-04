(ADN).- Luis Albrieu dio una pista de por dónde puede pasar el futuro electoral del Frente Renovador en Río Negro. Habló de alianzas, se mostró sorprendido por el acercamiento del senador Martín Doñate (FdT) a su par Alberto Weretilneck, y aseguró que la consolidación de Aníbal Tortoriello modificó el mapa político y obliga al oficialismo a replantear estrategias.

«No descartamos charlas con otros espacios políticos”, indicó el legislador en diálogo con Frecuencia VyP.

Frente a la consulta puntual, indicó: “no descartamos para nada (una alianza con JSRN) porque el Frente Renovador tiene una postura flexible con respecto al Frente de Todos en la provincia. Uno de los problemas cuando hicimos el bloque era la confrontación permanente en muchos temas, aun en la pandemia, a pesar del infierno que era, la propuesta del FdT era confrontar con todo, inclusive con cosas que no había mucho para opinar”, remarcó.

Así, ratificó la distancia con el FdT y el acercamiento con Juntos que está concretado en el actuar legislativo, pero que puede ir más allá.

El dirigente reconoció como una posibilidad “individual o general que haya acuerdo con otros partidos, no hay mucho margen, hacen falta consensos, así como planteamos un acuerdo a nivel nacional con 5 o 6 temas lo planteamos a nivel provincial”.

“Lo que sí estoy convencido es que Weretilneck ha salido a buscar aliados, y que quiere hacer una gran alianza provincial, los 20 puntos de diferencia hoy no los tiene por la irrupción de Tortoriello y por eso salió a buscar aliados», evaluó. «En el caso nuestro es pronto, pero no descartamos charlas con otros espacios políticos”, indicó.

PJ y Doñate

“Históricamente en el Justicialismo siempre hubo dos candidatos muy fuertes, y uno estaba en un lado o en el otro, y en ambos había proyectos definidos con pensamiento diferenciador. Ahora el PJ no sólo no tiene dos, sino que no tiene ninguno”, manifestó el ex intendente de Villa Regina.

Albrieu calificó como “muy sorprendente las fotos de Doñate con Weretilneck, presentando obras, anuncios para la fruticultura, etc. O hay un pacto de silencio previo en la resolución de este proceso electoral o debido al peso que tuvo el voto de Weretilneck en el Senado hace que para la definición de estas situaciones el gobierno nacional esté atento para facilitar aprobación”.

No obstante dudó sobre si “Doñate está aprovechando la situación para aparecer en la foto o tal vez es posible que haya acuerdo entre ellos. Weretilneck ha demostrado en tener una cintura política y la aparición de Tortoriello lo obliga a busca alternativas que suman”, concluyó.