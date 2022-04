El alquiler se lleva más de la mitad del salario

(ADN).- Así lo refleja una encuesta difundida por la Unión Inquilinos de Río Negro. Además, el 84% de los consultados se quejó de la suba de precios, el 63% de la falta de aplicación de la ley, el 65,9% de la falta de oferta producto de la especulación, y un 65,6% considera que “nadie defiende a los inquilinos”.

El informe también demuestra que la “nueva” ley de alquileres nunca se cumplió, la norma que obligaba al mercado a realizar contratos por tres años, pedir sólo una garantía, que los aumentos sean anuales, y que existan contratos de manera obligatoria, los datos aportados por la Unión de Inquilinos señalan que al menos a la mitad de los inquilinos de Río Negro no tienen contratos y que los aumentos siguieron sucediendo cada seis meses.

Así y todo, el informe señala que la ley contuvo los precios. Y compara los datos de la economía en donde todo aumentó por encima del 60%, mientras que los alquileres fue de un 48,5/50%, muy por debajo de ese rango inflacionario.

De hecho, en el informe se aclara que los aumentos del 120% ocurren cuando se termina o inicia un contrato, y eso no es regulado por esta ley ni la anterior, lo que “demuestra por qué las inmobiliarias quieren derogar la ley: no pueden aumentar por encima de la inflación, que es lo que están haciendo con los contratos nuevos”.

La encuesta indica que el 76,4% de los inquilinos e inquilinas de Río Negro, destinan entre el 40 y el 80% de sus ingresos sólo para pagar el alquiler. El 62,7% señala que el Gobierno Nacional no hizo nada para aplicar la ley, y el 34,1 que hizo muy poco. “Esta definición no es menor si se la compara con los principales problemas que tienen los inquilinos: el 84% se queja de la suba de precios, el 63% de la falta de aplicación de la ley, el 65,9% de la falta de oferta producto de la especulación, y un 65,6% considera que “nadie defiende a los inquilinos”, asegura el informe.

Al 45,9% de los inquilinos/as le siguieron aumentando el alquiler cada seis meses, un 22,8% afirmó que le hicieron firmar contratos por menos de tres años, otro 24,1% señala que no tiene un contrato firmado (por lo que está todo el tiempo a la expectativa que lo echen y el Estado no tiene control sobre el mismo), el 43,3% , señala que no reciben factura por el pago del alquiler (algo que es un delito penal por defraudación al fisco), el 42% de los inquilinos tuvo que pagar la comisión inmobiliaria (cosa que está prohibida por ley), el 41,5% señaló que le pidieron más de dos garantías (cuando la ley obliga a pedir una sola).

El 40% señala que lo obligan a pagar el impuesto municipal (que es obligación de los propietarios), y un 34,1% que es obligado a pagar por el mantenimiento de la propiedad, también prohibido por ley.