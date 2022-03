AW sobre la inflación: “Este Gobierno no da confianza”

(ADN).- El senador nacional Alberto Weretilneck consideró que para bajar la inflación es fundamental el factor “confianza”, ya que “si un Gobierno no transmite confianza, puede tomar todas las medidas, pero si no le creen no hay manera de bajar la inflación”.

En referencia a la visita esta semana del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Senado, el legislador lamentó que “no he escuchado ninguna certeza a lo largo de cinco horas” de exposición. “Si un ministro de Economía no le puede dar certezas a los senadores, menos se lo va a dar al pueblo”, lanzó.

Sobre la inflación, que en febrero último fue del 4,7%, el exgobernador expresó que “no” cree que la suba de los precios “sea un asunto motivado únicamente en la guerra de Rusia-Ucrania”, dado que viene de larga data.

Para Weretilneck, en lugar de pensar en el aumento de retenciones, “una salida más virtuosa” sería aplicar la Ley de Abastecimiento para “garantizar que parte de lo producido quede en el país a los precios razonables”.

Por otra parte, el senador consideró que el proyecto para refinanciar la deuda con el FMI “va a tener un respaldo importante” en la Cámara alta. “Es un tema muy complejo, muy difícil, muy personal inclusive. Todos entendemos la postura personal que puede tener cada uno, que va desde lo ideológico, partidario, técnico, hasta el pragmatismo político que hay que tener”, manifestó.

Para el rionegrino no influye tanto la opinión de los gobernadores, sino “lo que más influye es la posibilidad del default”. “No veo tanto una cuestión de los gobernadores, sino lo que cada uno de nosotros vemos que podría llegar a pasar”, señaló en ese sentido.

En diálogo con radio El Destape, el legislador abogó por que continúe la investigación judicial sobre las irregularidades en el crédito tomado por el expresidente Mauricio Macri: “Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias”.

Además, reclamó que se investiguen “las acciones que tuvo el gobierno de aquel momento cuando no estableció ningún tipo de control” sobre la fuga de capitales.

Consultado por el rol de Cristina Kirchner en la discusión del proyecto, Weretilneck dijo: “No observé ninguna acción de la vicepresidenta que tenga que ver con demorar o trabar este trámite”.