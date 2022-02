Caso Cárdenas–Carrasco:Todos los policías están detenidos

(ADN).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas a Víctor Cufré, Argentino Hermosa, Jorge Villanova, Víctor Darío Pil, Víctor Hugo Sobarzo y Marcos Rubén Epuñan. Una jueza local ya detuvo a los seis condenados por las muertes de los jóvenes Sergio Cárdenas (29) y Nicolás Carrasco (16) en 2010.

Los ex policías fueron detenidos tras la orden de la jueza Martini. Cufré , secretario de Seguridad provincial al momento del hecho, se encuentra en la sede del COER de Roca; Villanova, ex jefe de la Policía provincial, en la unidad policial de Dina Huapi; y Hermosa, ex titular de la Regional Tercera de Bariloche, en Viedma.

Los policías Pil, Epuñan y Sobarzo también ya fueron detenidos en distintas dependencias policiales de la provincia.

Por último, la magistrada ya solicitó al Servicio Penitenciario que informe sobre las opciones de alojamiento, atento a la condición de los seis condenados por haber integrado la fuerza policial.