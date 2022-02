Berros: «El PJ tiene que ser opositor a JSRN, sin dobleces»

(ADN).- «Hemos planteado la necesidad de que el PJ sea claramente oposición al gobierno provincial, que no ande con dobleces». Así, el legislador José Luis Berros resumió la reunión que los dirigentes de 30 Unidades Básicas mantuvieron en Roca, en el marco de la Fiesta de la Manzana. El cónclave convocado por el sorismo, reunió a otros espacios y sectores del justicialismo rionegrino que piensa en cómo avanzar después del fracaso electoral de noviembre.

Berros -en declaraciones a Frecuencia VyP- dejó un mensaje interno, en especial al senador Martín Doñate: “al electorado hay que serle claro, demostrarle donde se está parado políticamente, cuando uno se saca fotos con tal o cual dirigente tiene consecuencias internamente y hacia afuera» advirtió, en alusión a las gestiones conjuntas con el jefe de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck.

«Definimos que el partido tome el protagonismo que ha perdido, de lo cual no vamos a echar culpas a ningún dirigente”, afirmó Berros, exculpando a su líder Martín Soria y al ex senador Miguel Pichetto. «Hay que retomar la conducción política y el rol de oposición al gobierno provincial. Hemos hecho autocrítica, pero no para autoflagelarnos, sino con miras al futuro”, agregó.

Berros indicó que “los secretarios generales nos pidieron volver a las bases y recuperar el protagonismo, promoviendo la construcción colectiva con distintos sectores, no hubo -sólo- soristas, hubo secretarios generales de Unidades Básicas interesados en planificar distintos encuentros en los circuitos para avanzar en la construcción colectiva”, destacó.

Y subrayó: “como legisladores somos opositores al gobierno de Arabela Carreras».