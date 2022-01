No descartan que haya llegado Ómicron a la provincia

(ADN).- La Secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Mercedes Ibero, aseguró que la variante Ómicron no fue confirmada, pero el crecimiento exponencial de los casos “muestra que en Río Negro tenemos variantes de rápido contagio”.

De todas maneras, la funcionaria aclaró que al día de la fecha, ninguno de los resultados de las muestras de los últimos 14 días que llegaron del Malbrán son de la variante Ómicron, pero no descartó que la cepa ya circule en la provincia debido al crecimiento de los nuevos contagios.

A su vez, pidió no “correr” a hisoparse, porque “hay que tener en claro que el testeo no es medicación y no es vacunación. El testeo es para las personas sintomáticas”.

En conferencia de prensa, Ibero detalló que la provincia ya aplicó más del 90 % de primeras dosis en mayores de 18 años y un 81% de segundas dosis. Solamente el 21 % se aplicó la dosis adicional. Tal ocurre a nivel nacional, el mayor porcentaje de personas que aún no se aplicó la segunda dosis corresponde a la franja etaria de los adolescentes.

Finalmente convocó a la ciudadanía a mantener los cuidados personales como el tapaboca, distancia e higiene, apelando a la “responsabilidad” y a la vacunación como “clave fundamental”.