“La inflación 2021 obliga a revisar la paritaria estatal”

(ADN).- Ayer el INDEC difundió la inflación de diciembre (3,8%) y confirmó un acumulado en 2021 del 50,9%. El adjunto de ATE Nacional, el rionegrino Rodolfo Aguiar, rápidamente salió a reclamar una revisión de todas las paritarias estatales, tanto de la administración nacional, provincial como las municipales.

“El proceso inflacionario no para de crecer y el Gobierno no ha logrado frenarlo. Los trabajadores y los jubilados no podemos pagar el costo de medidas que no han resultado eficaces o de la falta de voluntad política para ponerle fin a la voracidad de los principales formadores de precios en el país”, señaló el dirigente nacional al detallar el IPC de diciembre que tuvo picos en algunos rubros como alimentos (4,3%), calzado y vestimenta (4,8%), transporte (4,9%) y restaurantes y hoteles (5,9%).

Aguiar adelantó que el sindicato, en el plano nacional, mantendrá un nuevo encuentro paritario durante la segunda quincena de enero en el que buscarán actualizar los acuerdos vigentes, los cuales se ubicaron entre el 45 y 50%. En paralelo, el referente estatal pidió que todos aquellos entendimientos en los distintos niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) que hayan cerrado en una cifra menor a la inflación sean modificados inmediatamente.

“En las próximas reuniones, las patronales estatales deberán garantizar la revisión de aquellos acuerdos que a la luz de los datos oficiales del Indec fueron insuficientes y que las negociaciones que se encuentren en curso permitan recuperar el poder de compra perdido”, concluyó Aguiar.