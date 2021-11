Un escenario nuevo y peligroso. ADN

El asesinato del joven mapuche Elías Garay y las heridas de bala que recibió Gonzalo Cabrera, ambos integrantes de la toma de tierras en Cuesta del Ternero y pertenecientes a la Comunidad Quemquemtreu, puso en evidencia -sobre estas acciones de ocupación de parte de miembros de pueblos originarios- la presencia de nuevos actores, el resguardo de intereses a veces desconocidos y pone dudas sobre el mecanismo de reclutamiento de jóvenes en las tomas, que pagan con su vida.

No está ausente además el accionar del Estado provincial, con la Justicia y la policía, en el rápido esclarecimiento de los hechos de violencia y la detención de Martín Feilberg y Diego Rovasio, como los autores del homicidio, un procedimiento que dista mucho de las actuaciones de la Justicia Federal y fuerzas de seguridad nacionales en los casos Maldonado y Nahuel, dos hechos paradigmáticos, aún sin resolver.

Se presume, según la investigación judicial, que Feilberg y Rovasio, ingresaron a la zona ocupada en Cuesta del Ternero, con la excusa de cazar liebres, pero que su intención real constituiría al menos una actitud intimidatoria. Ambos reconocieron que trabajan con Rolando Rocco, concesionario para explotación forestal, con una participación del 50% en el negocio.

La página digital “Contrahegemoniaweb” publicó el 27 de septiembre una nota donde indica que los hermanos Osvaldo y Rolando Rocco “aparecen en varios boletines oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Sus nombres se entremezclan con los de Papel Prensa SA (Héctor Magnetto); Compañía Sud Argentino SA (Benetton) y Compañía de Tierras Tecka SA (Federico Ochoa)” y señala que “todos ellos comparten la misma actividad: la plantación de bosques cultivados…” (*)

De esta manera se visibiliza un segundo plano ante estos hechos, por lo general oculto, sobre intereses que juegan directa e indirectamente en las ocupaciones de tierras. Hasta el momento los enfrentamientos se producían -por lo general- entre fuerzas de seguridad y mapuches, pero Cuesta del Ternero alertó sobre el proceder de concesionarios de explotación de tierras para tomar justicia por sus propias manos, con personas armadas, bajo el argumento de defensa de sus intereses, que coloca a los propietarios o tenedores de la propiedad en el mismo plano de ilegalidad de los ocupantes. Se crea un antecedente muy peligroso, con posibles derivaciones en enfrentamientos armados y muerte de inocentes.

La Justicia analiza sobre la intención de los detenidos, más allá de los argumentos de cazar liebres, planteados en la audiencia de formulación de cargos. Garay murió de un disparo en el pecho y Cabrera fue herido con dos impactos en el estómago.

Pero, ¿Qué responsabilidades les cabe a quienes conducen las tomas de tierras? Deben replantearse la metodología de reclutamiento de simpatizantes a la causa ancestral mapuche. Tanto en el caso Nahuel, en Mascardi; como Garay, en Cuesta del Ternero, fueron jóvenes llegados a las tomas el día anterior de su muerte.

Claudia Garay, hermana de Elías, fue precisa al explicar que para la recuperación de tierras hay que buscar otros métodos, como el diálogo, y destacó el costo de las tomas porque “no es el primer muerto que tienen”. Tampoco pasó inadvertido que el cuerpo del joven mapuche estuvo 72 horas en el lugar, porque la Comunidad no permitió el ingreso de la Justicia y la policía. Se denunció que Garay tenía un disparo en la cabeza, cuando no era cierto, al tiempo que se contaminaron la escena del crimen y las pruebas que debieron levantarse de inmediato, para la posterior investigación. Todo esto sucede en el marco de no reconocimiento de los líderes del movimiento de las instituciones del Estado.

Los muertos siempre son del mismo lado. Jóvenes mapuches desocupados que se integran al reclamo de recuperar tierras de pueblos originarios. Se trata de propiedades con permisos precarios que -en muchos casos- pertenecen al gobierno nacional y que se licitan para su explotación. En otros, son extensiones adquiridas por privados (por lo general extranjeros) y linderos con tierras ocupadas y reclamadas por mapuches.

(*) Fuente: https://periodismodemaramar.wordpress.com/2021/09/26/quienes-son-osvaldo-y-rolando-rocco/