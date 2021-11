Ganaron el FdT, JSRN y la UCR. El PRO ausente

(ADN). – El Frente de Todos se impuso en las elecciones municipales de Ingeniero Jacobacci, mientras que Juntos Somos Río Negro ganó en Pilcaniyeu y Ñorquinco y la UCR, triunfó en Maquinchao y Guardia Mitre.

El PRO no participó en estos comicios de renovación de Concejos Municipales, ya que su asentamiento territorial está fundado en conglomerados urbanos, como Cipolletti. Este carácter citadino es propio, como su principal bastión en el país es CABA. Las localidades de menor cuantía electoral no son su fuerte y tampoco demuestra esfuerzo por hacer base, salvo cuando acompaña al radicalismo. No sucede lo mismo con la UCR que puede mostrar poderío municipal en ciudades y gobernaciones como Mendoza, Jujuy y Corrientes.

Si bien se trata de un test electoral con poco caudal de votos, estas elecciones municipales marcan algunas tendencias. Por ejemplo la adhesión al voto por parte del oficialismo de JSRN, que mantiene poder en el territorio. También en el FdT que suma otros guarismos respecto de las PASO, con menor asistencia de votantes y recuperando terreno en estas abstenciones. Por último debe señalarse una presencia de la UCR, por fuera de JxC , que mantiene sus reales con poder propio y dudosa fidelidad a la alianza de el PRO.

En Ingeniero Jacobacci el FdT obtuvo un triunfo con 1418 votos, seguido por JSRN, con 1060 sufragios y la UCR, 884 votos. De esta manera se sumarán al Concejo municipal Joel Córdoba por el Frente de Todos y Aníbal Rojas por Juntos Somos Río Negro. En las PASO de septiembre el Frente de Todos había ganado por sólo 25 votos y había votado el 58 % del padrón.

Acompañaron el triunfo en Jacobacci, el senador Martín Doñate y la candidata a diputada nacional del FdT, Ana Marks.

En Pilcaniyeu ganó Juntos Somos Río Negro, con 409 sufragios contra 242 votos del Frente Grande, sobre un padrón de 1065 ciudadanos. Federico Arrebol (JSRN) asumirá como conejal titular, el candidato del FG fue Ricardo Torres.

También el oficialismo provincial triunfó en Ñorquinco con 156 votos y será concejal Claudia Vargas; la UCR obtuvo 154 sufragios y coloca en el Concejo a Nazareno Sede y tercero fue el FdT con 83 votos.

La UCR ganó las elecciones en Maquinchao con la ex intendenta Silvana Pérez, que logró 775 voto, mientras que Sergio Torres, por JSRN alcanzó los 551 votos. Ultimo fue el FdT con 212 votos.

En Guardia Mitre también triunfó el radicalismo que obtuvo 312 sufragios y se impuso a JSRN con 175 votos.